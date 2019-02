Memphis Depay heeft Olympique Lyon woensdagavond met een doelpunt aan een plek in de halve finales van de Coupe de France geholpen. De aanvaller bepaalde de eindstand in het met 3-1 gewonnen thuisduel met Caen. In de Coppa Italia scoorde Marten de Roon voor Atalanta Bergamo in de heenwedstrijd tegen Fiorentina: 3-3.

Memphis vond zes minuten voor tijd het doel voor Lyon. Hij schoot een vrije trap vanaf zo'n 20 meter op fraaie wijze binnen.

De Oranje-international leverde halverwege de eerste helft ook de assist op de openingstreffer van Jason Denayer. De andere treffer van Lyon kwam vlak na rust op naam van Maxwell Cornet.

Casimir Ninga bracht de spanning twaalf minuten voor tijd terug door de 2-1 voor Caen te maken. Kort daarna moesten de bezoekers met tien man verder door een rode kaart voor Aleksander Djiku.

Memphis en Kenny Tete speelden beiden de hele wedstrijd mee bij Lyon, dat na Paris Saint-Germain en Stade Rennes de derde halvefinalist in het Franse bekertoernooi is.

PSG versloeg dinsdag Dijon met 3-0 en Rennes rekende woensdag af met Orléans: 2-0. Donderdag spelen vierdeklasser AS Vitré en FC Nantes de laatste kwartfinale.

Atalanta Bergamo viert de treffer van De Roon. (Foto: ProShots)

De Roon brengt Atalanta na klein uur op voorsprong

In Italië maakte De Roon na een klein uur spelen de 2-3 namens Atalanta tegen Fiorentina. De middenvelder schoot een afvallende bal vanaf de rand van het zestienmetergebied prachtig binnen.

Atalanta stond al na achttien minuten met 0-2 voor in Florence dankzij doelpunten van Alejandro Gómez en Mario Pasalic. Nog voor rust kwam de thuisploeg langszij door goals van Federico Chiesa en Marco Benassi.

Na de 2-3 van De Roon bracht Luis Muriel de thuisploeg elf minuten voor tijd weer op gelijke hoogte, waarmee hij de eindstand op 3-3 bepaalde. De Roon en Hans Hateboer kwamen beiden de hele wedstrijd in actie.

De return in Bergamo staat 24 april op het programma. De heenwedstrijd van de andere halve finale tussen Lazio en AC Milan eindigde dinsdag in Rome in 0-0.