De teleurstelling was woensdag groot bij Feyenoord na de nederlaag in de TOTO KNVB-beker tegen Ajax (0-3). Door het verlies zagen de Rotterdammers de laatste kans op een prijs vervliegen.

Door de grote achterstand in de competitie op koploper PSV en Ajax (15 en 13 punten) was de beker voor Feyenoord de enige mogelijkheid om het teleurstellend verlopen seizoen nog van enige glans te voorzien.

De openingstreffer van Matthijs de Ligt vlak voor rust bleek echter onoverkomelijk. Via Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek liepen de gasten zelfs uit naar 0-3.

"Je voelde dat het doodviel na de 0-1, ook in het stadion", zei trainer Giovanni van Bronckhorst na afloop tegen FOX Sports. "De eerste goal is altijd belangrijk in dit soort wedstrijden."

'Openingstreffer was bepalend'

De coach was niet blij met de rol van de arbitrage bij de 0-1. Kevin Blom gaf de gasten een hoekschop, terwijl Ajax-spits Dusan Tadic de bal als laatste raakte. De Ligt kopte vervolgens hard raak.

"Dat is bepalend", wist Van Bronckhorst. "Net als dat het bepalend is dat Larsson op de paal schiet in de openingsfase. We hebben onze momenten niet gepakt, want ik vond dat we het verdienden op voorsprong te komen. Dat gebeurt helaas niet."

Het lukte Van Bronckhorst in de rust niet om zijn elftal op scherp te zetten, want vier minuten na de hervatting maakte Tagliafico er 0-2 van. "Ik ben dan ook heel teleurgesteld, want we wisten dat dit de laatste kans op een prijs was. Dat lukt niet, daar heb ik flink de pee van in."

