FC Barcelona heeft woensdag ten koste van aartsrivaal Real Madrid de finale van de Copa del Rey bereikt. De Catalanen wonnen met 0-3 in de Spaanse hoofdstad, nadat het eerste duel in 1-1 was geëindigd. De titelverdediger staat voor het zesde jaar op rij in de finale.

Luis Suárez was betrokken bij alle doelpunten van 'Barça', maar doelman Marc-André ter Stegen was de grote man aan de zijde van de gasten. De Duitser, die de niet geheel fitte Jasper Cillessen op de bank hield, redde met name voor rust enkele keren fraai.

Ter Stegen zag in het slotkwartier van de eerste helft de Braziliaan Vinicius enkele keren voor hem opduiken, maar kwam telkens als winnaar uit de strijd. De grootste kans was echter voor Karim Benzema, die volledig vrijstaand op de benen van de Duitser schoot.

Na rust schoot Suárez de eerste grote kans van Barcelona direct binnen. De Uruguayaan stond op de juiste plek om een voorzet vanaf links binnen te werken. Hij liet 'bekerdoelman' Keylor Navas kansloos.

Real gaf zich niet gewonnen en dat leidde tot een aantal kansen. Zo kopte Casemiro voorlangs en voorkwam Ter Stegen met een katachtige redding dat Sergio Reguilón er 1-1 van maakte.

Ter Stegen bleek een te groot obstakel voor Real Madrid. (Foto: ProShots)

Barcelona beslist duel in slotfase

Twintig minuten voor tijd viel de beslissing. Ousmane Dembélé zette de bal uit een scherpe counter voor vanaf de rechterkant, waarna Raphaël Varane onder druk van Suárez zijn eigen doelman passeerde.

Vier minuten later zat ook de derde treffer van Barcelona erin. Casemiro ging in het strafschopgebied opzichtig in de fout tegen Suárez, die vervolgens zelf achter de bal mocht staan en vanaf de strafschopstip voor een geflatteerde 0-3-zege zorgde.

In de finale op 25 mei wacht voor Barcelona, dat de laatste vier edities won, de winnaar van de tweestrijd tussen Valencia en Real Betis. Het eerste duel tussen beide clubs in Sevilla eindigde in 2-2.

Real Madrid krijgt zaterdag al een kans op revanche, als beide ploegen elkaar wederom treffen in Estadio Santiago Bernabéu. Real moet winnen om nog kans op de titel te maken. De achterstand op koploper Barcelona is negen punten.