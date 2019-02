Virgil van Dijk heeft koploper Liverpool woensdagavond in de Premier League met twee treffers aan een 5-0-overwinning op Watford geholpen. Concurrent Manchester City boekte een moeizame 1-0-zege op West Ham United en Tottenham Hotspur ging met 2-0 onderuit bij Chelsea.

Van Dijk maakte zijn doelpunten voor Liverpool tegen Watford in de slotfase. De Oranje-international kopte tien minuten voor tijd raak uit een vrije trap van Trent Alexander-Arnold. Drie minuten later was hij uit een voorzet van Andrew Robertson opnieuw trefzeker met het hoofd.

Liverpool kwam op Anfield al na negen minuten op voorsprong door een rake kopbal van Sadio Mané. Elf minuten later verdubbelde de Senegalees de marge met een fraai hakje en halverwege de tweede helft maakte Divock Origi de 0-3.

Van Dijk en Georginio Wijnaldum hadden allebei een basisplaats bij Liverpool, dat door de overwinning koploper blijft in de Premier League. Daryl Janmaat deed de hele wedstrijd mee bij Watford.

Agüero benut penalty voor Manchester City tegen West Ham. (Foto: ProShots)

Agüero bezorgt City zege op West Ham

Manchester City had in het Etihad Stadium behoorlijk wat moeite met West Ham. Pas na een klein uur spelen kwam de ploeg van coach Josep Guardiola tot scoren. Sergio Agüero benutte een penalty, nadat de net ingevallen Bernardo Silva in het zestienmetergebied werd neergelegd door Felipe Anderson.

Philippe Sandler bleef de hele wedstrijd op de bank bij City en moet dus nog wachten op zijn competitiedebuut. 'The Citizens' hebben met nog tien wedstrijden voor de boeg een punt achterstand op Liverpool.

Op Stamford Bridge kwam Chelsea na een klein uur spelen op voorsprong tegen Tottenham via een doelpunt van Pedro. In de slotfase bepaalde Kieran Trippier de eindstand op 0-2 door de bal na een misverstand met doelman Hugo Lloris in eigen doel te werken.

Door de nederlaag is de achterstand van de 'Spurs' op nummer twee City nu acht punten. Chelsea bezet de zesde plaats.

Trippier baalt stevig na zijn eigen doelpunt voor Tottenham tegen Chelsea. (Foto: ProShots)

Arsenal haalt uit tegen Bournemouth

Arsenal boekte een klinkende thuiszege op Bournemouth: 5-1. Mesut Özil, Henrikh Mkhitaryan, Laurent Koscielny, Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette scoorden namens 'The Gunners' en Lys Mousset redde de eer voor de bezoekers.

Nathan Aké deed het hele duel mee bij Bournemouth. Nummer vier Arsenal heeft door de overwinning nog slechts vier punten achterstand op Tottenham.

Op Selhurst Park was Manchester United met 1-3 te sterk voor Crystal Palace. Romelu Lukaku was tweemaal trefzeker voor United en Ashley Young eenmaal. Joel Ward vond het net namens Palace.

Tahith Chong bleef de hele wedstrijd op de bank bij United, dat op een punt van Arsenal vijfde staat, en moet nog wachten op zijn competitiedebuut. Bij Palace had Patrick van Aanholt een basisplaats en zat Jaïro Riedewald op de bank.

In de zesde wedstrijd van de avond ging Ryan Babel met Fulham onderuit bij Southampton: 2-0. Oriol Romeu en James Ward-Prowse maakten de doelpunten voor 'The Saints'.

