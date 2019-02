Ajax heeft zich woensdag met een ruime zege op Feyenoord geplaatst voor de eindstrijd van de TOTO KNVB-beker. De Amsterdammers wonnen in De Kuip met 0-3.

Halverwege de 187e editie van De Klassieker leidde Ajax met 0-1 door een goal van Matthijs de Ligt en aan het begin van de tweede helft tekende Nicolás Tagliafico voor de 0-2. Via Donny van de Beek werd het ook nog 0-3, waardoor Ajax zich met overtuigende cijfers voor het eerst sinds 2014 verzekerde van een plek in de bekerfinale.

Tegenstander in de finale, die op zondag 5 mei gespeeld wordt in De Kuip, wordt Willem II of AZ. De confrontatie tussen de Tilburgers en de Alkmaarders begint donderdag om 20.45 uur in het Willem II Stadion.

Het wordt de 25e bekerfinale van Ajax, maar de laatste keer dat de Amsterdamse club de 'Zilveren Dennenappel' won is al negen jaar geleden. Voor Feyenoord rest in dit seizoen louter de competitie, waarin de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst derde staat, op ruime achterstand van Ajax en koploper PSV.

Ajax viert de openingstreffer van De Ligt. (Foto: ProShots)

Feyenoord mist kansen in beginfase

Net als in januari, toen Ajax met 6-2 werd verslagen in De Kuip, begon Feyenoord met Robin van Persie in de spits (Nicolai Jörgensen zat op de bank) en in de beginfase pakte dat goed uit. In het eerste kwartier kreeg de thuisploeg enorme kansen en beide keren was er een hoofdrol weggelegd voor de 35-jarige routinier.

Eerste lanceerde Van Persie met een prachtig passje Sam Larsson, die Noussair Mazraoui van zich afschudde en oog-in-oog met André Onana de paal raakte. Een paar minuten later vond de opstomende Jeremiah St. Juste Van Persie. Met Onana uit positie had de captain van de Rotterdammers de bal voor het inschieten, maar De Ligt blokkeerde de inzet.

Na het stormachtige kwartier kreeg Ajax meer grip op de wedstrijd, met de eerste Amsterdamse mogelijkheden tot gevolg. Schoten van Hakim Ziyech en Van de Beek gingen naast en ook een kopbal van Mazraoui miste doel. Aan de andere kant was een schot van Vilhena een makkelijk prooi voor Onana.

De eerste helft leek daardoor te eindigen in 0-0, ware het niet dat Ajax op slag van rust nog even aanzette. Feyenoord mazzelde toen een afstandsschot van Ziyech via Cuco Martina op de paal eindigde, maar kort daarna was het wel raak. Uit een onterecht gegeven corner – na een sliding van Jordy Clasie ging de bal via het been van Dusan Tadic over de achterlijn – kopte De Ligt de 0-1 op het scorebord.

Van de Beek maakt de 0-3 voor Ajax. (Foto: ProShots)

Ajax zorgt vlak na rust voor volgende klap

De 0-1-achterstand bij rust was een tik voor Feyenoord en aan het begin van de tweede helft kwam de volgende klap. Opnieuw was er een corner voor Ajax en ditmaal kwam de bal voor de voeten van Tagliafico, die beheerst de 0-2 binnenschoot.

De Amsterdamse marge van twee zorgde ervoor dat de hoop bij Feyenoord wegebde, al kreeg Toornstra na een uur spelen nog een dot van een kans om de spanning terug te brengen. De middenvelder had over rechts vrije doortocht richting Onana, waarna hij hard naast schoot in de korte hoek.

Vijf minuten later was het aan de andere kant wel raak en daarmee was de wedstrijd beslist. Ziyech ging de combinatie aan met David Neres en kreeg de bal bij Van de Beek, die laag in de verre hoek schoot.

Met 0-3 op het scorebord kon Ajax de wedstrijd rustig uitspelen met in het achterhoofd de confrontatie met Real Madrid over zes dagen. De ploeg van trainer Erik ten Hag zal voor een klein wonder moeten zorgen in Estadio Santiago Bernabéu om op drie fronten actief te blijven, terwijl Feyenoord zich volledig op de Eredivisie kan richten.

De spelers van Feyenoord balen stevig na de nederlaag tegen Ajax. (Foto: ProShots)

