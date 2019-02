De Oranjevrouwen zijn de Algarve Cup woensdagavond begonnen met een nederlaag. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman ging in het Portugese Parchal met 2-0 onderuit tegen Spanje.

Jennifer Hermoso maakte beide doelpunten in het Complexo Desportivo Belavista. De aanvaller van Atlético Madrid opende in de twintigste minuut de score en was na iets meer dan een uur opnieuw trefzeker.

Nederland speelt maandag 4 maart in de tweede groepswedstrijd tegen Polen. De twee ploegen met de meeste punten in de vier verschillende poules plaatsen zich voor de finale, die op woensdag 6 maart wordt gespeeld.

Oranje werd vorig jaar samen met Zweden tot winnaar van de Algarve Cup uitgeroepen, nadat de finale tussen deze twee landen vanwege de slechte weersomstandigheden niet kon doorgaan.

Bij de regerend Europees kampioen speelde Sherida Spitse haar 157e interland. Daarmee mag de middenvelder zich recordinternational van de Oranjevrouwen noemen.

De Oranjevrouwen druipen af na de nederlaag. (Foto: ProShots)

Oranje krijgt meeste kansen in eerste helft

In de wedstrijd tegen Spanje kreeg Nederland voor rust de meeste kansen. Zo kwam het eerste gevaar van Vivianne Miedema, die in de zevende minuut net naast schoot.

In de twintigste minuut was het aan de andere kant wel raak. Bij de tweede paal kopte Hermoso raak uit een voorzet van Marta Torrejón. Direct daarna verzuimde Lieke Martens de stand met een kopbal weer in evenwicht te brengen.

Ook in het vervolg van de eerste helft waren de beste kansen voor de formatie van Wiegman. Schoten van Martens en Jackie Groenen gingen net naast en keeper Sandra Paños redde op een inzet van Lineth Beerensteyn die onderweg van richting werd veranderd.

Beerensteyn in duel met León. (Foto: ProShots)

Tweede helft levert weinig spektakel op

Na rust creëerde Oranje, waar Merel van Dongen en Jill Roord in het veld kwamen voor Stefanie van der Gragt en Daniëlle van de Donk, een stuk minder kansen.

Alleen vroeg in de tweede helft was de nummer zeven van de FIFA-ranking een paar keer gevaarlijk. Een schot van Beerensteyn werd gekeerd door Paños en een inzet van Martens ging voorlangs.

In de 62e minuut vond Hermoso wel voor de tweede keer in de wedstrijd het doel voor Spanje. Ditmaal schoof ze de bal na een fraaie aanval langs Geurts. In het vervolg kon Nederland alleen nog voor gevaar zorgen via een schot invaller Victoria Pelova.