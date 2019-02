De Klassieker ·

"Het was een lastige keuze tussen Robin van Persie en Nicolai Jörgensen in de spits. Jörgensen speelde uitstekend tegen PSV, maakte ook een goede goal. Ik kies voor Van Persie vanwege zijn ervaring en zijn impact. Nee, ik heb van tevoren niks afgesproken met Van Persie of Jörgensen", aldus Giovanni van Bronckhorst, die bedacht is op de 'Champions League'-opstelling van Ajax. "Tadic is natuurlijk een hele slimme speler. Hij is sluw en zal proberen onze verdedigers mee te lokken. Daar moeten we mee omgaan."