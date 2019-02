Feyenoord begint het duel in de halve finale van de TOTO KNVB-beker tegen Ajax met Robin van Persie in de spits. De Amsterdammers starten met Dusan Tadic in de punt van de aanval.

Van Persie bleef afgelopen weekend in de topper tegen PSV (1-1) negentig minuten op de bank. Door de rentree van de aanvoerder begint Nicolai Jörgensen op de bank. De Deen was in Eindhoven nog goed voor het enige Rotterdamse doelpunt.

Achterin vervangt Jeremiah St. Juste de geschorste Sven van Beek. Hij speelt rechtsback, terwijl Cuco Martina centraal achterin begint. Kenneth Vermeer, een van de uitblinkers tegen PSV, staat gewoon op doel.

De ploegen treffen elkaar woensdag voor de tweede keer in een maand tijd. Eind januari leden de Amsterdammers in De Kuip een historische 6-2-competitienederlaag. Van Persie was toen goed voor twee doelpunten.

Onana krijgt op doel voorkeur boven Lamprou

Lasse Schöne keert bij de ploeg van trainer Erik ten Hag terug in de basis. Dat gaat ten koste van Kasper Dolberg, die op de bank begint. Tadic staat net als in veel duels in de Champions League in de spits.

Ten Hag houdt verder vast aan dezelfde spelers als afgelopen weekend tegen ADO Den Haag (1-5-zege). André Onana staat daardoor gewoon op doel.

De Kameroener werd in de beker geregeld vervangen door Kostas Lamprou, maar de Griek maakte eerder dit seizoen in de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen (4-4) een matige indruk. Ajax trok vervolgens met Bruno Varela zelfs een nieuwe doelman aan. De Portugees is nog niet fit.

Het duel in de Rotterdamse Kuip begint om 20.45 uur en staat onder leiding van arbiter Kevin Blom. De winnaar neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Willem II en AZ, dat morgen wordt gespeeld.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; St. Juste, Martina, Van der Heijden, Verdonk; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind Tagliafico; Schöne, Van de Beek, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres