PEC Zwolle heeft woensdag afgezien van een stap naar de civiele rechter. De uitwedstrijd van de club uit Overijssel tegen Ajax wordt daardoor definitief afgewerkt op 13 maart.

"Vanwege de organisatorische aspecten en sportieve voorbereiding is het in het korte tijdsbestek dat nog rest richting zaterdag niet de verwachting dat de datumwijziging nog kan worden teruggedraaid", valt er te lezen in een verklaring op de site van PEC.

De KNVB verplaatste de wedstrijd vorige week op verzoek van Ajax van 2 naar 13 maart, zodat de Amsterdammers meer rust krijgen in de aanloop naar de return tegen Real Madrid op 5 maart in de achtste finales van de Champions League.

Volgens de KNVB is het in het belang van het Nederlandse voetbal als Ajax zich optimaal kan voorbereiden op dat duel in de Spaanse hoofdstad. De ploeg van trainer Erik ten Hag moet daar een achterstand van 1-2 zien weg te werken.

Alleen als Ajax van Real Madrid wint, kan de Nederlandse kampioen in 2020 mogelijk weer rechtstreeks instromen in de groepsfase van de Champions League.

Arbitragecommissie van KNVB achtte zich niet bevoegd

PEC had een spoedeisende arbitragezaak tegen de KNVB aangespannen, maar de arbitragecommissie liet dinsdagavond weten alleen te kunnen oordelen bij geschillen van KNVB-leden onderling. De voetbalbond zelf is geen lid.

Onder protest accepteerde PEC de nieuwe datum, maar ze gaan de ontstane situatie wel aan de orde stellen in het vennotenoverleg van de Eredivisie CV (ECV) en zich beraden over de positie daarin.

"Het steekt de club dat het beroep bij de arbitragecommissie niet op inhoudelijke, maar formele gronden is afgedaan, terwijl er goede redenen waren voor de arbitrage commissie om het wél inhoudelijk te behandelen."

"Tevens gaan we de komende periode onderzoeken of de zaak op inhoudelijke gronden nog aan een andere instantie aan de orde kan worden gesteld. Want ook als de stofwolken straks zijn opgetrokken, blijft het feit overeind dat PEC door deze gang van zaken de enige club is waarvan de belangen zijn geschaad."

PEC, dat strijdt tegen degradatie uit de Eredivisie, speelt nu drie wedstrijden in een tijdsbestek van zeven dagen. Op zondag 10 maart thuis tegen AZ, op woensdag 13 maart uit tegen Ajax en op zondag 17 maart thuis tegen Excelsior.

