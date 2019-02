Sherida Spitse mag zich de nieuwe recordinternational van de Oranjevrouwen noemen. De middenvelder speelde woensdag in Portugal op de Algarve Cup tegen Spanje haar 157e interland, waarmee ze Annemieke Kiesel-Griffioen (156) passeert.

De 28-jarige Spitse maakte op 31 augustus 2006 op 16-jarige leeftijd haar debuut in het Nederlands elftal in de verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland (4-0).

Vorige maand kwam ze in het oefenduel met Zuid-Afrika (1-2-winst) al op gelijke hoogte met voormalig middenvelder Kiesel-Griffioen, die haar interlands tussen 1995 en 2011 speelde.

Spitse, die in de zomer van 2017 Europees kampioen werd met Oranje, wordt bij de eerstvolgende thuiswedstrijd gehuldigd als recordinternational. Dat is op vrijdag 5 april, wanneer Nederland in de Arnhemse GelreDome tegen Mexico oefent.

Na Spitse heeft reservekeeper Loes Geurts van de nog actieve Oranje-speelsters de meeste interlands achter haar naam. Ze speelt eveneens tegen Spanje en komt daarmee op 122 wedstrijden. Daarmee bezet ze de zevende plaats op de eeuwige ranglijst.

Meeste interlands Oranjevrouwen 1. Sherida Spitse (157, 2006-heden)

2. Annemieke Kiesel-Griffioen (156, 1995-2011)

3. Dyanne Bito (146, 2000-2015)

4. Marleen Wissink (141, 1989-2006)

5. Daphne Koster (139, 1997-2013)

6. Manon Melis (136, 2004-2016)

7. Loes Geurts (122, 2005-heden)

8. Sylvia Smit (106, 2004-2013)

9. Sarina Wiegman (104, 1987-2001)

10. Anouk Hoogendijk (103, 2004-2015)

Spitse na haar recordinterland tegen Spanje (Foto: ANP)

Ook Martens dicht bij mijlpaal

Op de Algarve Cup, het toernooi dat als voorbereiding op het WK van komende zomer in Frankrijk geldt, lonkt ook voor Lieke Martens een mijlpaal. De sterspeelster speelt tegen Spanje haar 99e interland en kan dus de grens van honderd bereiken.

De 26-jarige Martens nadert daarmee de top tien van Oranje-speelsters met de meeste interlands. De tiende plek is met een aantal van 103 in handen van de in 2015 gestopte Anouk Hoogendijk.

Voor Vivianne Miedema is de status van topscorer aller tijden in Oranje niet ver weg meer. De spits van Arsenal staat op 54 treffers en heeft alleen oud-international Manon Melis (59 goals) nog voor zich. Zij staat eveneens in de basis.

Topscorers aller tijden Oranjevrouwen 1. Manon Melis (59, 2004-2016)

2. Vivianne Miedema (54, 2013-heden)

3. Lieke Martens (40, 2011-heden)

4. Sylvia Smit (30, 2004-2013)

5. Sherida Spitse (30, 2006-heden)

6. Marjoke de Bakker (29, 1979-1991)

7. Annemieke Kiesel-Griffioen (19, 1995-2011)

8. Kirsten van de Ven (18, 2004-2015)

9. Karin Stevens (16, 2006-2009)

10. Miranda Noom (16, 1991-2002)

Oranje maandag tegen Polen

Nederland verloor de wedstrijd tegen Spanje woensdag met 2-0. Maandag is Polen de tegenstander van de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman (aftrap: 18.30 uur). Twee dagen later volgen de finalewedstrijden om plaats één tot en met twaalf.

Het WK in Frankrijk begint in juni. Europees kampioen Nederland stuit in de groepsfase op Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada.

Spitse na de plaatsing voor het WK 2019 met Desiree van Lunteren. (Foto: VI Images)