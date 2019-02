Real Madrid-trainer Santiago Solari vindt het overdreven dat de buitenwacht de focus legt op Gareth Bale. De aanvaller weigerde te juichen toen hij zondag het winnende doelpunt maakte in de uitwedstrijd tegen Levante (1-2).

"Wat intern is besproken, blijft privé", zei Solari op zijn persconferentie in aanloop naar de return van woensdag in eigen huis tegen FC Barcelona in de halve finales van de Copa del Rey.

Bale was de afgelopen dagen onderwerp van gesprek in Spaanse media. Hij kreeg de nodige kritiek nadat hij na zijn benutte strafschop tegen Levante vlak voor tijd gelijk terugliep naar de middenlijn.

"Ik kan begrijpen dat jullie er zo naar willen kijken en dat de media zich bezighouden met wat zij denken dat nodig is, maar wij concentreren ons alleen op de wedstrijden", wilde Solari weinig kwijt over de kwestie.

Bale komt onder Solari weinig aan spelen toe. Hij stond in de laatste acht wedstrijden van Real slechts twee keer in de basis, waaronder in de heenwedstrijd van twee weken geleden op bezoek bij Ajax in de achtste finales van de Champions League.

"Je kunt de focus daarop leggen, maar ook op de reeks die we hebben neergezet om in drie competities actief te blijven of hoe deze spelers al meer dan duizend dagen de beste van Europa zijn. Iets buitengewoons waar we over vijftig jaar nog over praten."

Gareth Bale weigerde zondag te juichen na zijn winnende doelpunt voor Real Madrid in de uitwedstrijd tegen Levante (1-2). (Foto: ANP)

'Angst is een woord dat niet bestaat in het voetbal'

Real komt woensdag in de persoon van Lionel Messi de man in vorm tegen. De superster blonk zaterdag nog uit met een hattrick in de door FC Barcelona met 2-4 gewonnen topper tegen Sevilla.

"Of we angst voor Messi hebben? Angst is een woord dat niet bestaat in het voetbal. We zullen er alles aan doen om de overwinning te pakken, want we hebben al veel moeten winnen om hier te komen", aldus Solari.

"We hebben een geweldige wedstrijd voor de boeg en moeten ons nu niet laten afleiden door randzaken. De eerste wedstrijd was goed en we zijn 100 procent gefocust op de return. En zo ook Gareth, net als alle andere spelers."

Bij Barcelona staat mogelijk Jasper Cillessen onder de lat. De eerste doelman van het Nederlands elftal is volledig hersteld van een kuitblessure die hem enkele weken aan de kant hield.

De return tussen Real Madrid en FC Barcelona in de Copa del Rey begint woensdag om 21.00 uur in Estadio Santiago Bernabéu. Beide aartsrivalen staan drie dagen later opnieuw tegenover elkaar in Madrid, maar dan in competitieverband.