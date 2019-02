Jürgen Klopp vindt dat er in Engeland te veel druk op Liverpool wordt gelegd in de strijd om de titel. De manager van de koploper hoopt dat zijn ploeg in de rest van het seizoen wat meer krediet krijgt.

Liverpool zag de voorsprong op achtervolger Manchester City de laatste weken slinken. In de strijd om de eerste landstitel sinds 1990 hebben 'The Reds' nog een marge van een punt.

"Als je niet een punt of 25 voorsprong hebt, komt er altijd een moment dat het moeilijk wordt. Altijd. Leicester City en Chelsea hadden dat in voorgaande jaren ook. Manchester City vorig seizoen niet, maar dat was een uitzondering", aldus Klopp.

"De ontwikkeling van deze ploeg is ongelooflijk, zonder mezelf op een voetstuk te plaatsen. We hebben al drie finales gespeeld in de laatste drie jaar en dat kunnen volgens mij niet veel ploegen ons nazeggen. We verbeteren continu."

Sinds de jaarwisseling won Liverpool slechts drie van de zeven Premier League-duels. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum speelde zondag met 0-0 gelijk op bezoek bij Manchester United.

Liverpool speelde zondag met 0-0 gelijk bij Manchester United en verspeelde voor de vierde keer punten in 2019. (Foto: ProShots)

'Dit is niet onze laatste, maar eerste kans'

De 51-jarige Klopp is het niet eens met media die nu al van een laatste kans voor Liverpool spreken. De Duitser vindt dat benadrukt moet worden dat de club eindelijk weer eens de mogelijkheid heeft om kampioen te worden.

"Dit is niet onze laatste kans, maar onze eerste. Dat is een groot verschil. Bij je eerste kans ga je er vol voor en zie je wel of het werkt. Soms wel, soms niet. Dit is 100 procent zeker niet onze laatste kans", aldus de oud-coach van Borussia Dortmund.

"Andere ploegen presteren ook niet constant. Als ze winnen, wordt er niet gekeken naar de manier waarop. Alleen naar Liverpool wordt obsessief gekeken. Natuurlijk zijn er momenten waarop ik hoopte dat we iets beter zouden zijn, maar het gaat niet allemaal vanzelf. We werken er hard voor."

Liverpool neemt het woensdag om 21.00 uur thuis op tegen Watford, de nummer zeven van de Premier League. Concurrent Manchester City speelt tegelijkertijd op eigen veld tegen West Ham United, dat tiende staat.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League