Feyenoord hoopt woensdagavond in de halve finales van de TOTO KNVB Beker voor het eerst in dertien jaar twee keer op rij van Ajax te winnen. De laatste keer dat de Rotterdammers twee keer achter elkaar De Klassieker wonnen, was in het seizoen 2005/2006.

In dat seizoen werd Ajax in competitieverband eerst in Amsterdam met 1-2 geklopt door doelpunten van Salomon Kalou en Dirk Kuijt. In Rotterdam werd het 3-2 en toen scoorden Nicky Hofs, Romeo Castelen en opnieuw Kuijt.

Een maand geleden eindigde Feyenoord-Ajax in de Eredivisie verrassend in 6-2. In de eerste helft kwam Ajax nog op 0-1 en 2-2, maar na rust walste de thuisploeg over de Amsterdammers heen in De Kuip.

Feyenoord lijkt een goede kans te maken op de eerste dubbele zege op Ajax in dertien jaar, want de laatste twintig bekerwedstrijden in eigen stadion - inclusief twee finales - werden allemaal gewonnen. Dat is een record.

De laatste keer dat de vijftienvoudig landskampioen een bekerduel in De Kuip verloor, was op 22 september 2010. Onder de toenmalige trainer Mario Been werd de club uitgeschakeld door Roda JC, dat na strafschoppen won, nadat de stand na verlenging op 1-1 was uitgekomen.

Feyenoord won laatste bekerduel met Ajax

De laatste keer dat Feyenoord en Ajax tegenover elkaar stonden in het bekertoernooi was op 28 oktober 2015. Toen wonnen de Rotterdammers. Het derderondeduel werd beslist door een eigen doelpunt van Joël Veltman in de laatste minuut van de blessuretijd: 1-0.

Ajax' laatste bekerzege in De Kuip dateert van 6 mei 2010, toen de finale over twee duels werd afgewerkt. Nadat de heenwedstrijd al in 2-0 was geëindigd, werd het in Rotterdam 1-4. Luis Suárez en Siem de Jong scoorden allebei twee keer.

Erik ten Hag zal graag een zege willen boeken met Ajax, want de coach verloor al zijn voorgaande vier wedstrijden in De Kuip. Met FC Utrecht ging hij er drie keer onderuit (waaronder één keer in de bekerfinale) en vorige maand leed hij dus een pijnlijke nederlaag met Ajax.

Feyenoord-Ajax begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. De andere halve finale gaat donderdag tussen Willem II en AZ.