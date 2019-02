Jasper Cillessen is dinsdag door trainer Ernesto Valverde opgenomen in de wedstrijdselectie van FC Barcelona voor de return tegen Real Madrid in de halve finales van de Copa del Rey. De doelman is volledig hersteld van zijn kuitblessure.

Het is nog onduidelijk of Cillessen woensdag ook onder de lat staat in Estadio Santiago Bernabéu. Hij moet het bij Barcelona doen met een reserverol achter doelman Marc-André ter Stegen, maar wordt in het bekertoernooi wel opgesteld.

De Oranje-international hervatte maandag al de groepstraining bij Barcelona. Hij was sinds begin deze maand uit de roulatie door een spierscheuring in zijn rechterkuit.

De 29-jarige Cillessen liep zijn blessure op tijdens een training van de Primera División-koploper. Naar verwachting zou hij zes weken niet in actie kunnen komen, waardoor hij dus beide Clásico's in de Copa del Rey zou moeten missen.

De terugkeer van de doelman betekent ook goed nieuws voor het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt in de EK-kwalificatie op 21 maart thuis tegen Wit-Rusland en treft drie dagen later op eigen bodem Duitsland.

Cillessen stopte strafschop tegen Sevilla

Vlak voordat Cillessen zijn blessure opliep, vertolkte hij een hoofdrol in het Spaanse bekertoernooi. De 46-voudig international stopte in de kwartfinale tegen Sevilla een strafschop bij een 1-0-voorsprong, waarna Barcelona uitliep naar 6-1. De heenwedstrijd werd met 2-0 verloren.

De eerste ontmoeting tussen Barcelona en Real in de halve finales van de Copa del Rey eindigde eerder deze maand in Camp Nou in 1-1. De return in Madrid staat woensdag om 21.00 uur op het programma.

Zaterdag staan de twee ploegen in de Spaanse hoofdstad opnieuw tegenover elkaar voor de competitie. Daarin heeft koploper Barcelona een voorsprong van zeven punten op nummer twee Atlético Madrid en negen op nummer drie Real Madrid.

