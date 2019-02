Ada Hegerberg, de wereldvoetbalster van het jaar, doet komende zomer niet mee aan het WK in Frankrijk. De 23-jarige aanvaller weigert al anderhalf jaar uit te komen voor Noorwegen en is niet van plan verandering aan te brengen in haar standpunt.

"We hebben erover gesproken en geprobeerd om het op te lossen, maar ze heeft besloten om zich niet beschikbaar te stellen", laat bondscoach Martin Sjögren dinsdag aan de BBC weten.

"Als trainer moet je je focussen op de speelsters die wel deel willen uitmaken van dit team, en dat wil Ada niet. Dat respecteren we. We gaan nu met de andere speelsters hard aan het werk om er iets moois van te maken."

Hegerberg speelde op het EK in de zomer van 2017 haar laatste interland voor Noorwegen. Sindsdien wil de speelster van Olympique Lyon vanwege "een gebrek aan respect voor vrouwelijke spelers" in haar vaderland niet meer in actie komen.

"Er moet nog veel gebeuren om de omstandigheden voor vrouwelijke voetballers te verbeteren", zei Hegerberg in december bij de uitreiking van de Gouden Bal. "Het gaat om het respect voor vrouwenvoetbal en ik denk niet dat dat er voldoende is."

Noorwegen treft gastland Frankrijk in groepsfase

De Noorse vrouwen nemen het in de groepsfase van het WK op tegen gastland Frankrijk, Zuid-Korea en Nigeria. De ploeg van bondscoach Sjögren begint het toernooi op 8 juni tegen Nigeria.

Voor de Oranjevrouwen gaat de mondiale titelstrijd twee dagen later van start met de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De regerend Europees kampioen is in de poule verder ingedeeld bij Canada en Kameroen.

Het WK voor vrouwen begint op 7 juni in Frankrijk met het groepsduel tussen het gastland en Zuid-Korea. De finale wordt op 7 juli gehouden in Lyon. De Verenigde Staten verdedigen hun titel.