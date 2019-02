Chelsea-coach Maurizio Sarri is er nog niet over uit of hij Kepa Arrizabalaga gaat opstellen in de derby tegen Tottenham Hotspur. De Spaanse doelman weigerde afgelopen zondag in de League Cup-finale tegen Manchester City het veld te verlaten bij een wissel.

"Ik moet nog een beslissing nemen", zegt Sarri dinsdag over het opstellen van Arrizabalaga tijdens de vooruitblikkende persconferentie. "Misschien wel, misschien niet."

"Ik moet bepalen wat de beste keuze is voor mijn selectie. Het zal een beslissing van de groep zijn, van alle spelers. Hij heeft een fout gemaakt en daar zijn gevolgen aan verbonden. Hij moet er klaar voor zijn om te spelen of om op de bank te zitten."

Sarri gaf direct na de confrontatie op Wembley aan dat hij Arrizabalaga niet zou straffen, maar eerder op dinsdag kreeg de keeper van de clubleiding van Chelsea een boete van naar verluidt 195.000 Britse pond (omgerekend 225.000 euro).

"Hij heeft een heel grote fout gemaakt, maar we moeten daarboven staan. We willen hem niet kapotmaken", aldus Sarri. "Ik heb met Kepa en daarna met iedereen tegelijk gesproken. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan de technische staf, maar dat was niet goed genoeg."

Bizarre ruzie berustte op misverstand

Sarri wilde Arrizabalaga aan het einde van de verlenging wisselen ten faveure van Willy Caballero, maar zag tot zijn verbijstering dat de Spanjaard op het veld bleef staan, waarna hij woedend naar de spelerstunnel stormde.

Op zijn persconferentie liet Sarri liet weten dat de bizarre ruzie op een misverstand berustte. Hij dacht namelijk dat Arrizabalaga met kramp kampte en niet verder kon, maar daar bleek uiteindelijk geen sprake van te zijn.

Eerder op dinsdag gaf zowel Sarri als Arrizabalaga nogmaals een verklaring, waarin ze benadrukten dat de kou inmiddels uit de lucht is en dat er een streep onder het incident is gezet.

De competitiewedstrijd tussen Chelsea en Tottenham Hotspur begint woensdagavond om 21.00 uur op Stamford Bridge. 'The Blues' hebben een goed resultaat nodig om volop mee te blijven doen in de strijd om een plek in de top vier en daarmee deelname aan de Champions League.

