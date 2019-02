Matthijs de Ligt wil woensdag zijn honderdste wedstrijd in het shirt van Ajax niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De pas negentienjarige verdediger zint op revanche op bezoek bij Feyenoord in de halve finales van de TOTO KNVB-beker.

"Natuurlijk speelt in ons achterhoofd nog die nederlaag tegen Feyenoord van vorige maand", doelt hij op de 6-2-afstraffing in de competitie.

"Maar we willen vooral de finale halen. De afgelopen seizoenen zijn we telkens vroeg gestrand. Dat is gelukkig dit jaar niet gebeurd. Aan ons om dat zo te houden."

Even leek het seizoen bijna over voor Ajax, na de blamage tegen Feyenoord en de nederlaag tegen Heracles Almelo (1-0) in de competitie.

"Maar gelukkig heerst er weer een andere sfeer bij ons. PSV heeft wat punten laten liggen en we spelen volgende week ook nog tegen Real Madrid in de Champions League", aldus De Ligt.

'Ik heb geen voorkeur voor Van Persie of Jörgensen'

De Ligt, nog steeds de jongste naoorlogse debutant van het Nederlands elftal en jongste aanvoerder ooit van Ajax, weet waarom zijn ploeg vorige maand in grote problemen kwam tegen Feyenoord:

"Vilhena en Toornstra denderden over het middenveld en achterin kwamen we een mannetje tekort", zegt de rechtspoot, die het niet veel uitmaakt of Feyenoord met Robin van Persie en Nicolai Jørgensen of beide aanvallers aftrapt.

"Jörgensen is misschien wat sneller en Van Persie wat behendiger, maar ik heb geen voorkeur. Dat meen ik oprecht. Dat is een eerlijk antwoord van me."

Feyenoord-Ajax begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. De andere halve finale gaat donderdag tussen Willem II en AZ.