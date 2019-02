Mikhail Rosheuvel is dinsdag teruggekeerd in de selectie van NAC Breda. De aanvaller werd vrijdag wegens onbekende disciplinaire redenen verbannen naar het tweede elftal.

Rosheuvel miste daardoor zaterdag de belangrijke thuiswedstrijd van de hekkensluiter tegen FC Groningen, die teleurstellend eindigde in een doelpuntloos gelijkspel (0-0).

De afgelopen zomer van Roda JC overgekomen Rosheuvel ging dinsdagochtend om tafel met trainer Mitchell van der Gaag en in dat gesprek werd de kou uit de lucht gehaald.

"We hebben laatst alle teamafspraken nog eens doorgenomen en ik ben me ervan bewust dat ik me daar niet aan heb gehouden. De trainer heeft besloten een lijn te trekken en heeft mij vorige week terecht bestraft", zegt hij op de website van de club.

"Ik realiseer mij dat ik hier het team tekort mee heb gedaan, dus een excuses naar hen en iedereen die NAC een warm hart toedraagt lijkt mij in ieder geval op zijn plaats. Ik moet er in de toekomst voor zorgen dat het niet meer voorkomt en wil graag laten zien dat ik er alles aan wil doen om NAC in de Eredivisie te houden. Aan mij om dat de komende periode zowel op als naast het veld te bewijzen."

'Mikhail kan nog steeds belangrijk zijn'

Van der Gaag is tevreden met de uitkomst van het gesprek en vindt dat zijn pupil daarin heeft aangetoond dat hij beseft dat er een aantal dingen moeten veranderen.

"Dat hij uit eigen beweging zijn excuses heeft aangeboden aan het team vinden wij als staf nog belangrijker. Je maakt de teamafspraken met elkaar, dus als je die niet nakomt laat je ook de rest van je team in de steek. Ik denk dat het signaal dat in deze situatie alleen het clubbelang telt wel is aangekomen", vertelt hij.

"Mikhail kan met zijn kwaliteiten nog steeds belangrijk zijn voor NAC en mag de komende periode bewijzen dat hij van deze situatie geleerd heeft. Met de neuzen dezelfde kant op moeten we ons richten op de strijd die we de komende periode met elkaar aan moeten gaan."

NAC moet vrezen voor degradatie uit de Eredivisie. De Brabanders hebben na 23 speelrondes vier punten achterstand op nummer zeventien en voorlaatst De Graafschap.

