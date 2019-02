Marcel Keizer baalt ervan dat hij maandag in de slotfase van de teleurstellende verlopen uitwedstrijd van Sporting CP tegen Maritimo (0-0) is weggestuurd naar de tribune. De trainer had commentaar op de scheidsrechter.

"Het is de eerste uitsluiting in mijn carrière. Ik moet dat accepteren. Maar ik werd wel verkeerd begrepen", begon Keizer zijn verhaal tijdens een interview met de Portugese krant A Bola.

"De scheidsrechter nam een aantal vreemde beslissingen. Het spel werd door hem constant onderbroken. Dat was jammer. Wij hebben geweldige spelers, maar we kregen niet altijd de ruimte om dat te laten zien."

Sporting raakte door het gelijkspel tegen Maritimo verder achterop bij FC Porto en Benfica. De groen-witte formatie heeft elf en tien punten minder dan de bovenste twee plaatsen, die recht geven op deelname aan de Champions League.

De druk op Keizer zal daardoor alleen maar verder toenemen. De eigen supporters schreeuwden in de afgelopen weken met witte zakdoekjes al meerdere malen om zijn vertrek.

Bas Dost kon het verschil niet maken voor Sporting CP tegen Maritimo. (Foto: ANP)

'De motivatie van de spelers is niet het probleem'

Keizer zelf maakt zich vooralsnog geen grote zorgen. Hij vindt het spel van zijn ploeg tegen Maritimo hoopgevend en beweert dat het tussen de oren wel goed zit bij zijn spelers.

"De motivatie van de spelers is niet het probleem. Ze speelden goed in de tweede helft. We creëerden daarin veel kansen. Dat ze er niet ingingen, is voetbal", zei hij op nuchtere wijze.

"We moeten door blijven vechten. We hebben af en toe wat meer geluk nodig om wedstrijden te winnen. We hebben een probleem als we geen kansen meer krijgen, maar dat was vandaag absoluut niet het geval."

Voor Keizer wacht over ruim een maand waarschijnlijk de wedstrijd van de waarheid. Sporting speelt dan de return tegen aartsrivaal Benfica in de halve finale van de Taça de Portugal en moet daarin een 2-1-achterstand zien weg te werken.