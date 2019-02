Chelsea heeft Kepa Arrizabalaga dinsdag alsnog bestraft voor zijn veelbesproken wisselweigering op zondag in de na strafschoppen verloren League Cup-finale tegen Manchester City. De doelman ontving een boete ter hoogte van een weeksalaris.

Manager Maurizio Sarri gaf direct na afloop van de confrontatie op Wembley te kennen dat hij Arrizabalaga niet zou straffen, maar de clubleiding vindt het gepast om een weeksalaris in te houden.

Het bedrag, naar verluidt 195.000 Britse pond (omgerekend 225.000 euro) zal worden gedoneerd aan de Chelsea Foundation, die zich inzet voor verschillende goede doelen in de eigen omgeving.

Sarri wilde Arrizabalaga aan het einde van de verlenging wisselen ten faveure van Willy Caballero, maar zag tot zijn verbijstering dat de Spanjaard op het veld bleef staan, waarna hij woedend naar de spelerstunnel stormde.

Sarri liet op zijn persconferentie echter weten dat de bizarre ruzie berustte op een misverstand. Hij dacht namelijk dat Arrizabalaga met kramp kampte en niet verder kon, maar daar bleek uiteindelijk geen sprake van te zijn.

Maurizio Sarri was zondag nog des duivels vanwege de weigering van Kepa Arrizabalaga. (Foto: ANP)

Sarri en Arrizabalaga geven nogmaals verklaring

Zowel Sarri als Arrizabalaga gaf dinsdag op de website van Chelsea nogmaals een verklaring. Daarin benadrukten ze dat de kou inmiddels uit de lucht is en dat er een streep onder het incident is gezet.

"Kepa en ik hebben erover gesproken. Dat was een goed gesprek. Er was sprake van een misverstand, maar hij realiseert zich dat hij een grote fout heeft gemaakt met de manier waarop hij reageerde", aldus Sarri.

"Ik heb er veel over nagedacht. Hoewel er sprake was van een misverstand, realiseer ik me nu dat ik een grote fout heb gemaakt. Ik heb vandaag de tijd genomen om persoonlijk mijn excuses aan te bieden aan de trainer, Willy, mijn ploeggenoten en de club. Nu ik dat gedaan heb, wil ik diezelfde excuses aanbieden aan de fans", aldus Arrizabalaga.

Chelsea komt woensdag in eigen huis alweer in actie in de Premier League tegen Tottenham Hotspur. 'The Blues' hebben een goed resultaat nodig om volop mee te blijven doen in de strijd om een plek in de top vier en daarmee deelname aan de Champions League.

