Tim Gilissen wordt de nieuwe technisch manager van Heracles Almelo. Hij volgt per 1 april de naar FC Groningen vertrekkende Mark-Jan Fledderus op in het Polman Stadion.

"Het is een mooie uitdaging een bijdrage te mogen leveren aan het technische plan en de sportieve doelstellingen van Heracles. Ik ben onder de indruk van de gekozen aanpak van de club", zegt Gilissen.

"Vanuit het bestuur en de directie voel ik het vertrouwen om deze uitdaging aan te gaan. Bovendien is Heracles een stabiele club waar ik mijzelf goed denk te kunnen ontwikkelen. Ik ben trots dat ik in deze mooie rol als technisch manager mag terugkeren."

Gilissen komt over van NAC Breda, waar hij de afgelopen jaren in dienst was. Eerst van 2007 tot en met 2014 als speler en sinds 2015 als manager jeugdopleiding.

De 39-jarige geboren Enschedeër begon zijn professionele spelersloopbaan in 2003 bij Heracles, waarmee hij in het seizoen 2004/2005 kampioen van de Eerste Divisie werd. Hij kwam later uit voor Go Ahead Eagles en dus NAC.

'Aanstelling van Tim past goed binnen visie van club'

Algemeen directeur Rob Toussaint is blij met de komst van Gilissen en verwacht veel van zijn periode bij de huidige nummer zes van de Eredivisie.

"De aanstelling van Tim past goed binnen de visie van de club. Hij is een bevlogen en hardwerkende vakman die Heracles goed kent. Hij heeft ervaring als manager jeugdopleiding en heeft in die hoedanigheid oog voor talent en ontwikkeling", vertelt hij.

"Het gevoel dat Tim past binnen het geschetste profiel is tijdens de gevoerde gesprekken bevestigd. Met hem als technisch manager gaan wij door met de ingezette koers."

Gilissen neemt de taken over van Fledderus, die pas sinds maart 2018 de rol van technisch manager vervulde bij Heracles en verantwoordelijk was voor de komst van trainer Frank Wormuth en spelers Mohammed Osman en Adrian Dalmau.

