De arbitragecommissie van de KNVB heeft PEC Zwolle maandag om aanvullende informatie rond de verplaatsing van de competitiewedstrijd tegen Ajax van 2 naar 13 maart gevraagd.

De club uit Overijssel is het niet met die wedstrijdwijziging eens en spande daarom zondag een spoedeisende arbitragezaak aan om de verplaatsing ongedaan te maken.

PEC moet die informatie uiterlijk dinsdag aan het einde van de middag aanleveren bij de arbitragecommissie, meldt een woordvoerder van de KNVB. Pas dan wordt duidelijk of de zaak doorgaat en zo ja, wanneer die dient.

De KNVB had de wedstrijd afgelopen week op verzoek van Ajax verplaatst, zodat de Amsterdammers meer rust krijgen in de aanloop naar de return tegen Real Madrid op 5 maart in de achtste finales van de Champions League.

Volgens de KNVB is het in het belang van het Nederlandse voetbal als Ajax zich optimaal kan voorbereiden op dat duel in de Spaanse hoofdstad. De ploeg van trainer Erik ten Hag moet daar een achterstand van 1-2 zien weg te werken.

Alleen als Ajax van Real Madrid wint, kan de Nederlandse kampioen in 2020 mogelijk weer rechtstreeks instromen in de groepsfase van de Champions League.

'Het besluit lijkt willekeurig genomen'

PEC ziet het niet zitten om na twee weken zonder wedstrijd daarna drie keer in acht dagen tijd te moeten spelen; tegen AZ op 10 maart (thuis), Ajax op 13 maart (uit) en Excelsior op 17 maart (uit).

"Het besluit lijkt willekeurig genomen en kan grote gevolgen met zich meedragen voor het verdere verloop van de competitie. Na de wedstrijd van aankomend weekend spelen we twee weken geen competitieduel om vervolgens, en in tegenstelling tot onze concurrenten, drie wedstrijden in acht dagen te moeten voetballen", schreef voorzitter Adriaan Visser in zijn column op de website van PEC.

"Voor PEC, dat de beschikking heeft over een selectie die aanmerkelijk kleiner is dan die van Ajax, zorgt de wijziging voor een onverantwoorde verzwaring van de competitie ten opzichte van onze concurrenten die hier geen last van hebben. Een duidelijker voorbeeld van competitievervalsing kan ik me niet bedenken."

PEC was niet de enige club die haar ongenoegen uitsprak over de verplaatsing van de wedstrijd. Ook koploper PSV, die met Ajax is verwikkeld in de strijd om de titel in de Eredivisie, betreurde de gang van zaken.

"Het is een goed initiatief, maar niet op deze manier. Als je afspraken maakt, moet je die nakomen", zei trainer Mark van Bommel, die met PSV momenteel een voorsprong van twee punten koestert op naaste belager Ajax.