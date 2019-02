Jasper Cillessen heeft maandag de groepstraining hervat bij FC Barcelona. De keeper van Oranje stond sinds begin deze maand aan de kant vanwege een spierscheuring in zijn rechterkuit.

De 29-jarige Cillessen liep zijn blessure op tijdens een training van de koploper van Spanje. Barcelona meldde toen dat de Gelderlander zo'n zes weken uit de roulatie zou zijn.

Dat Cillessen de training heeft hervat, is ook goed nieuws voor het Nederlands elftal. Oranje speelt in de EK-kwalificatie op 21 maart thuis tegen Wit-Rusland en treft drie dagen later op eigen bodem Duitsland.

Cillessen moet het bij Barcelona doen met een reserverol achter eerste doelman Marc-André ter Stegen. De oud-speler van NEC en Ajax wordt wel opgesteld tijdens wedstrijden om de Copa del Rey.

Jasper Cillessen als doelman van Oranje voor het Nations League-duel met Duitsland in november. (Foto: ProShots)

Cillessen stopte strafschop tegen Sevilla

Vlak voordat hij zijn blessure opliep, vertolkte Cillessen een hoofdrol in het Spaanse bekertoernooi. De 46-voudig international stopte in de kwartfinale tegen Sevilla een strafschop bij een 1-0-voorsprong, waarna Barcelona uitliep naar 6-1. Het heenduel was met 2-0 verloren gegaan.

In de heenwedstrijd van de halve finales speelde Barcelona eerder deze maand met 1-1 gelijk tegen Real Madrid. De return tegen de rivaal wordt woensdag gespeeld en ook tijdens dat duel zal Cillessen nog ontbreken.

In de competitie is Barcelona hard op weg naar de tiende landstitel van deze eeuw. De ploeg van coach Ernesto Valverde staat zeven punten voor op nummer twee Atlético Madrid en negen op Real Madrid, dat derde staat. Er zijn nog dertien speelrondes te gaan.

