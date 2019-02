Mark-Jan Fledderus verruilt Heracles Almelo voor FC Groningen. De oud-prof gaat in Groningen per 1 april net als in Almelo aan de slag als technisch directeur en is daar de opvolger van Ron Jans.

"Ik verlaat Heracles met pijn in het hart. Het is een mooie club met een goede organisatie en professionele leiding. Als voetballer heb ik het hier altijd al goed naar mijn zin gehad, daarom ben ik enkele jaren geleden ook teruggekeerd", zegt hij.

"Ik ben de club dankbaar dat ik de kans heb gekregen een carrière op te bouwen na het voetbal. De keuze om te vertrekken was lastig, maar ik laat een stabiele organisatie achter."

Fledderus werd maandag om 16.00 uur gepresenteerd bij FC Groningen. Hij tekende toen een contract voor vijf jaar tot en met april 2014 in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Fledderus' voorganger Jans gaf onlangs te kennen dat het technisch directeurschap niet helemaal bij hem past. Jans weet nog niet wat hij in de toekomst gaat doen.

Fledderus in 2006 als speler van FC Groningen. (Foto: ANP)

Fledderus stopte in 2016 als voetballer

In de zomer van 2016 stopte Fledderus als voetballer. Hij ging daarna bij Heracles aan de slag als assistent van algemeen directeur Nico-Jan Hoogma en commercieel directeur Rob Toussaint.

Fledderus schoof in maart 2018, toen Hoogma naar de KNVB was vertrokken, door naar de functie van technisch manager. Hij was in verantwoordelijk voor de komst van trainer Frank Wormuth en spelers Mohammed Osman en Adrián Dalmau.

In 2003 maakte Fledderus zijn debuut in de Eredivisie bij sc Heerenveen. Hij speelde daarna voor Telstar, FC Groningen, Roda JC en in twee periodes voor Heracles. Hij scoorde in 320 competitiewedstrijden 32 keer.

Heracles doet nog geen mededelingen over de opvolger van Fledderus bij Heracles, maar volgens de regionale krant Tubantia treedt Tim Gilissen, die tussen 2002 en 2005 als speler actief was voor de club, in zijn voetsporen.

