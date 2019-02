Feyenoord leeft dankzij het 1-1-gelijkspel tegen PSV met een goed gevoel naar de bekerwedstrijd tegen Ajax toe. Het bekertoernooi moet het seizoen van de wisselvallige Rotterdammers redden.

"Het niveau dat we vandaag hebben gehaald, hebben we woensdag ook weer nodig. We gaan met een goed gevoel richting de wedstrijd tegen Ajax", sprak Giovanni van Bronckhorst hoopvol.

De trainer zei vrijdag op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen PSV nog dat hij de bekerwedstrijd tegen Ajax belangrijker vond dan het competitieduel met PSV. Toch kwam zijn ploeg, die in de eerste vijf duels na de winterstop drie keer verloor, zeer sterk voor de dag in Eindhoven.

Feyenoord domineerde op het veld van de koploper voor rust en hield in de tweede helft na een rode kaart voor Sven van Beek met wat kunst- en vliegwerk stand.

Feyenoord dit seizoen sterk in toppers

De opsteker in Eindhoven was zeer welkom voor Feyenoord, want vorige week tegen FC Groningen (1-0-verlies) speelde de ploeg volgens Van Bronckhorst de slechtste wedstrijd onder zijn leiding.

"Dit was een goede generale, we hebben ons weer laten zien", zei Jan-Arie van der Heijden, die na twee duels op de bank weer terugkeerde in het elftal. "Dit moeten we meenemen naar de rest van het seizoen. We mogen niet meer door de ondergrens zakken."

De verdediger beaamde dat Feyenoord vooral in de toppers goed voor de dag komt dit seizoen. In De Kuip werd zowel van Ajax (6-2) als PSV (2-1) gewonnen.

Tot de rode kaart van Van Beek maakte Feyenoord zondag verreweg de meeste aanspraak op de zege in Eindhoven en in de Johan Cruijff ArenA (3-0-verlies) leidde een vroege rode kaart voor Jeremiah St. Juste ertoe dat Feyenoord geen uitzicht kreeg op een goed resultaat.

"Dat geeft ook wel een beetje aan wat voor seizoen wij spelen", vond Van der Heijden. "Tegen PSV hebben we hele goede resultaten behaald en zij staan toch bovenaan. Aan de ene kant ben je blij, maar het geeft ook te denken."

"Ik ben blij met hoe we vandaag speelden. Maar als je het spel vergelijkt met een aantal andere wedstrijden, dan is het verschil veel te groot."

'Moeilijk om vinger op zere plek te leggen'

Jens Toornstra kon moeilijk uitleggen waarom Feyenoord de ene keer zeer zwak speelt en een week later erg sterk voor de dag komt. "Het is moeilijk om je vinger op de zere plek te leggen."

De middenvelder hoopt dat het sterke optreden tegen PSV het begin is van een goede serie. "Als we woensdag tegen Ajax een mindere wedstrijd spelen, dan zijn we er weer terug bij af. Dus ik hoop dat we de stijgende lijn kunnen doortrekken."

"Voor het vertrouwen is dit goed. Ik denk dat we goed hebben gevoetbald in de eerste helft. Woensdag moeten we er weer staan."

Van Persie en St. Juste weer terug

Met twee topduels in vier dagen gaf Van Bronckhorst zijn aanvoerder Robin van Persie rust tegen PSV. De 35-jarige aanvaller begon vroeg in de tweede helft wel aan een warming-up, maar de rode kaart van Van Beek voorkwam zijn invalbeurt.

Van Persie zal woensdag fris aan de aftrap bij De Klassieker in de beker verschijnen. Eerder dit jaar vertolkte hij met twee treffers nog een glansrol bij de sensationele 6-2-zege op Ajax in de competitie.

Van Bronckhorst verwacht dat ook St. Juste weer fit genoeg is om te spelen. Feyenoord kan hem woensdag goed gebruiken, want Van Beek is door zijn directe rode kaart geschorst.

De bekerkraker tussen Feyenoord en Ajax begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van Kevin Blom. Een dag later strijden Willem II en AZ om het tweede ticket voor de finale.