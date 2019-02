Coach John van den Brom snapt er niets van dat AZ zondag vrij kansloos met 2-1 bij Willem II verloor. Zijn ploeg was juist bezig aan een overtuigende reeks in de Eredivisie.

AZ had alle wedstrijden in 2019 gewonnen en bovendien nog geen doelpunt tegen gehad. De Alkmaarders hadden in Tilburg echter geen antwoord op het spel van Willem II en stonden binnen een half uur al met 2-0 achter.

"Ik heb vol verbazing zitten kijken. Vooraf werden we terecht bewierookt voor ons spel, maar vandaag heb ik daar zeker in de eerste helft zó weinig van teruggezien", zei Van den Brom bij FOX Sports.

"Als je zo begint, is het heel moeilijk om het tij nog te keren. Dat Willem II direct na de aftrap al een kans kreeg en dat Marco Bizot ons binnen drie of vier minuten twee keer moest redden, zegt genoeg over hoe we begonnen."

Van den Brom zag dat AZ niet dezelfde strijd leverde als Willem II. "We waren een schim van het elftal dat we kunnen zijn. Dat is voor mij misschien nog wel de grootste teleurstelling. We hadden een heel opportunistische tegenstander die vol de strijd aanging en daar zijn we niet in meegegaan."

AZ stond op bezoek bij Willem II binnen een half uur al met 2-0 achter. (Foto: ProShots)

'Donderdag zal het anders moeten'

AZ verloor eerder dit seizoen thuis ook al van Willem II. Komende donderdag zijn 'De Tricolores' opnieuw de tegenstander in Tilburg, wanneer de halve finale van de TOTO KNVB Beker op het programma staat.

"Dit was een dure les. We hebben nu twee keer van Willem II verloren en weten dat donderdag weer een heel mooie en belangrijke wedstrijd op het programma staat. Dan zal het anders moeten", aldus de oud-coach van ADO Den Haag, Vitesse en Anderlecht.

"Daar kunnen we deze les in meenemen. We zijn allemaal enorm teleurgesteld, alleen je moet oppassen dat je niet door gaat slaan en gaat denken dat je helemaal niets meer kan. Daar geloof ik niet in."

AZ verzuimde door de nederlaag in het Koning Willem II Stadion om de derde plek in de Eredivisie over te nemen van Feyenoord, dat met 1-1 gelijkspeelde bij PSV. Het bekerduel met Willem II begint donderdag om 20.45 uur.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie