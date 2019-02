Peter Bosz is ondanks de 3-2-nederlaag bij Borussia Dortmund van zondag tevreden over de progressie die hij boekt met Bayer Leverkusen. De coach ziet zijn ploeg per week groeien.

"We worden steeds beter, dat merk ik iedere wedstrijd. De spelers begrijpen hoe we willen spelen", zei Bosz na de wedstrijd in het Signal Iduna Park voor de camera van FOX Sports.

"Het mooie is dat we in een uitwedstrijd bij Dortmund 70 procent balbezit hadden en heel dominant naar voren speelden. Niet alleen maar breed en terug, want daar hou ik niet van. Dat geeft de spelers vertrouwen."

Leverkusen begon sterk in Dortmund, maar keek halverwege wel tegen een 2-1-achterstand aan. Na rust kwam de koploper van de Bundesliga op 3-1, waarna Jonathan Tah iets terugdeed namens de ploeg van Bosz. Daar bleef het bij.

"Het gaat in het voetbal om doelpunten. Wij kregen de eerste kansen en begonnen dominant met constant balbezit. We maakten de kansen niet af en maakten daarna twee grote fouten. Die worden op dit niveau direct afgestraft", constateerde Bosz.

Mario Götze zette Borussia Dortmund in de tweede helft op 3-1 tegen Bayer Leverkusen. (Foto: ANP)

'Het ontbreekt niet aan vertrouwen'

Leverkusen zakte door de nederlaag in Dortmund van de vijfde naar de zevende plaats in de Duitse competitie. Bosz is ervan overtuigd dat hij met de club iets moois kan neerzetten in de rest van het seizoen.

"Het ontbreekt in deze ploeg niet aan vertrouwen. We werken ernaartoe om beter en beter te worden. Deze wedstrijd helpt ons om de fouten eruit te halen. Het gaat om details", aldus de voormalige Ajax-coach.

De wedstrijd in Dortmund betekende voor Bosz een terugkeer bij de club waar hij vorig seizoen een half jaar werkte. Het weerzien deed hem goed. "Het is een heel grote club waar ik met heel fijne mensen heb samengewerkt. Die ben ik vandaag allemaal tegengekomen."

De volgende wedstrijd van Bosz en Bayer Leverkusen is zaterdag, wanneer nummer dertien SC Freiburg op bezoek komt. Een week later gaat 'Die Werkself' op bezoek bij Hannover 96, dat voorlaatste staat in de Bundesliga.

