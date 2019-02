Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer baalt stevig van de manier waarop de eerste helft van de topper tegen Liverpool zondag is verlopen. De Noor zag de ene na de andere speler geblesseerd uitvallen.

Zowel Ander Herrera, Juan Mata als Jesse Lingard moest zich laten wisselen op Old Trafford. Ook Marcus Rashford kon eigenlijk niet verder, maar toen was Solskjaer al door zijn wissels heen.

"Alles wat mis kon gaan, ging mis. Vier spelers liepen in korte tijd een blessure op en we moesten al drie keer wisselen. Rashford moesten we noodgedwongen laten staan", baalde Solskjaer na het 0-0-gelijkspel.

De voormalige aanvaller, die pas één keer verloor sinds hij in december aan het roer staat bij United, was wel te spreken over de inzet die zijn ploeg toonde tegen de koploper van de Premier League.

"Het leek erop dat het een zware middag zou worden, maar mijn spelers hebben hard gewerkt en weinig weggegeven. Ook al had Liverpool veel balbezit, ik kan me niet veel reddingen van David de Gea herinneren."

Ole Gunnar Solskjaer was voor rust al door zijn wissels heen. (Foto: ProShots)

'Anderen laten zich nu zien'

De ernst van de blessures van de United-spelers is nog niet geheel duidelijk, maar Solskjaer maakt zich niet al te veel zorgen en heeft alle vertrouwen in de vervangers.

"We hebben een goede selectie en andere spelers laten zich nu zien. Scott McTominay was geweldig en Andreas Pereira deed het ook heel goed. Het komt wel goed", aldus de 45-jarige Noor.

Het doelpuntloze gelijkspel tegen Liverpool betekende wel dat United de vierde plaats in de competitie kwijtraakte aan Arsenal. 'The Gunners' waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor Southampton.

Liverpool-manager Jürgen Klopp zag Roberto Firmino in de eerste helft uitvallen. (Foto: ProShots)

Klopp: 'Raakten uit ritme door blessures'

Liverpool-coach Jürgen Klopp baalde ook van de vele blessuregevallen in de eerste helft. Zelf zag hij Roberto Firmino geblesseerd uitvallen.

"Het was een rare wedstrijd. We begonnen goed, maar raakten uit ons ritme door al die blessures. Het had veel impact dat Firmino uitviel", aldus de Duitser, die vond dat Liverpool had moeten winnen op Old Trafford.

"Als je United kunt verslaan, moet je dat niet nalaten. We speelden in een te laag tempo en kunnen veel beter. We hadden hier meer dan een punt aan kunnen overhouden."

Door het gelijkspel in Manchester is de voorsprong van Liverpool op concurrent Manchester City nog slechts een punt. Nummer drie Tottenham Hotspur geeft zes punten toe. Er zijn nog elf speelrondes te gaan.

