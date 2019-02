Volgens Chelsea-manager Maurizio Sarri berust de bizarre ruzie met Kepa Arrizabalaga in de League Cup-finale op een misverstand. De Italiaan wilde de doelman in de verlenging wisselen, maar die weigerde het veld te verlaten.

"Het was een enorm misverstand", zei Sarri zondag na afloop van de wedstrijd tegen Manchester City. "Ik begreep dat hij kramp had en dat hij niet in staat was om in de strafschoppenserie in actie te komen. Maar hij had blijkbaar geen kramp."

In de slotfase van de verlenging leek het erop dat Arrizabalaga kramp had. Toen Sarri reservedoelman Willy Caballero wilde inbrengen, bleef de Spanjaard echter op het veld staan. De coach stormde vervolgens woedend naar de spelerstunnel.

"Ik moest tot bedaren komen", verklaarde hij. "Hij begreep dat ik om een wissel had gevraagd vanwege zijn fysieke problemen, maar hij liet weten dat er niets aan de hand was. Daar had hij gelijk in."

Voor de appgebruikers: tik op de bovenstaande tweet om beelden van het bizarre incident te zien.

'Ik begrijp de situatie met Arrizabalaga inmiddels'

Na de verlenging moest Sarri, wiens positie flink onder druk staat bij Chelsea, door zijn eigen spelers in bedwang gehouden worden.

"Ik besefte pas wat er aan de hand was nadat de clubarts bij mij kwam. Ik heb met hem (Arrizabalaga, red.) gesproken, maar alleen voor nadere toelichting. Nu begrijp ik de hele situatie inmiddels."

Chelsea verloor de League Cup-finale uiteindelijk na strafschoppen, nadat er in 120 minuten tijd geen doelpunten vielen op Wembley. Arrizabalaga keerde in de penaltyserie alleen de inzet van Leroy Sané.

Willy Cabalero stond al klaar om in te vallen. (Foto: ProShots)

Arrizabalaga baalt van situatie

Volgens de 24-jarige doelman berust de aanvaring met Sarri ook op een misverstand. "Ik baal van de manier waarop de laatste minuten zijn weergegeven", schreef hij op zijn Twitter-pagina.

"Het is nooit mijn bedoeling geweest om tegen de coach of een van zijn beslissingen in te gaan", aldus Arrizabalaga. "Ik denk dat we elkaar in het heetst van de strijd om een prijs helemaal verkeerd hebben begrepen."

"De coach dacht dat ik niet verder kon spelen en ik wilde juist duidelijk maken dat ik wel door kon gaan. Ik heb het volledige respect voor hem en zijn autoriteit."