Het gelijkspel tegen Feyenoord (1-1) was zondag opnieuw een bevestiging dat het bij PSV veel minder loopt dan voor de winterstop, maar Jorrit Hendrix vindt het overdreven om van een crisis te spreken.

"Iedereen wil ons misschien wel een crisis aanpraten, maar daar is helemaal geen sprake van", aldus Hendrix tegen NUsport. "Het zit nu gewoon even tegen."

"We staan nog steeds twee punten voor op Ajax, dat was voor de winterstop ook zo. We moeten gewoon snel weer resultaten boeken", aldus de middenvelder van PSV.

De ploeg van Mark van Bommel lijkt tijdens de winterstop een metamorfose te zijn ondergaan. In de eerste seizoenshelft werden maar liefst zestien van de zeventien wedstrijden gewonnen. Dat gebeurde regelmatig met grote cijfers en PSV incasseerde slechts acht treffers.

Na de winterstop won PSV slechts twee van zijn zes duels, waarin bovendien evenveel tegentreffers vielen als in alle wedstrijden voor de winterstop.

PSV'ers praten veel over mindere resultaten

Hendrix heeft geen verklaring voor de moeizame competitiehervatting. "Als we wisten waar het aan lag, dan hadden we het allang veranderd. We zijn er veel mee bezig. Je praat er met elkaar over, je probeert het te kantelen."

"Soms zit het mee en soms zit het tegen. We doen er alles aan, we werken gewoon hard. Maar het is allemaal nét niet op dit moment."

PSV heeft de laatste weken vooral moeite om goed aan wedstrijden te beginnen. Tegen FC Utrecht en sc Heerenveen (beide 2-2) stond de landskampioen bij rust met 2-0 achter om zich toch nog naar een punt te knokken.

Ook zondag tegen Feyenoord speelde PSV een zwakke eerste helft, al stond het halverwege nog 0-0. Na een kwartier in de tweede helft kreeg Feyenoord-verdediger Sven van Beek rood en kreeg PSV in de slotfase een reeks kansen, maar het bleef bij 1-1.

Relatief eenvoudig programma PSV in aanloop naar duel tegen Ajax

Doordat ook concurrent Ajax moeizaam aan de tweede seizoenshelft begon, is PSV met elf duels te gaan nog altijd koploper.

"Ajax heeft in 2019 al twee keer verloren, wij nog niet. Dat is het positieve dat je eruit kan halen. Maar we moeten snel weer de drie punten pakken", beseft Hendrix.

In maart staan er voor PSV met achtereenvolgens Excelsior, NAC Breda en VVV-Venlo drie wedstrijden tegen kleinere clubs op het programma. Na een interlandperiode wacht op 31 maart de topper in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax.

