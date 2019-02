Manchester City heeft zondag voor de zesde keer in de clubgeschiedenis de League Cup veroverd. De ploeg van manager Josep Guardiola was in de finale op Wembley na strafschoppen te sterk voor Chelsea.

Zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging eindigde de wedstrijd in 0-0. City won de strafschoppenreeks vervolgens met 4-3.

City won de League Cup voor het tweede jaar op rij. Ook in 1970, 1976, 2014 en 2016 waren 'The Citizens' de sterkste in het tweede bekertoernooi van Engeland. Alleen Liverpool veroverde de League Cup vaker (acht keer).

Twee weken geleden stonden Manchester City en Chelsea ook tegenover elkaar in de Premier League en toen haalde City met 6-0 uit in het Etihad Stadium.

Agüero vindt vanuit buitenspelpositie het doel voor City. (Foto: ProShots)

Eerste helft levert weinig spektakel op

In de League Cup-finale bood Chelsea een stuk beter partij aan de regerend landskampioen. De eerste helft leverde weinig spektakel op in Londen. City was de bovenliggende partij, maar creëerde amper kansen.

Alleen Nicolás Otamendi zorgde met een inzet van dichtbij voor wat gevaar namens de formatie van Guardiola. Chelsea was het dichtst bij een doelpunt in de eerste helft. Bij een vrije trap van Willian kopte Otamendi de bal bijna in eigen doel na een misverstand met Fernandinho.

Na rust viel er een stuk meer te beleven voor het publiek op Wembley. Na een klein uur spelen vond Sergio Agüero wel het net, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Kanté baalt na een gemiste kans voor Chelsea. (Foto: ProShots)

Chelsea krijgt beste kansen in tweede helft

In het vervolg van de tweede helft waren de beste kansen voor het counterende Chelsea. Zo ging een schot van N'Golo Kanté net over na goed voorbereidend werk van Eden Hazard, die even later te lang treuzelde bij een snelle uitbraak van 'The Blues'.

Beide ploegen kwamen in de reguliere speeltijd niet meer tot scoren, waardoor er dus een verlenging aan te pas moest komen.

Daarin had Chelsea aanvankelijk het beste van het spel, maar was City het dichtst bij een treffer. Eerst werd een inzet van Agüero geblokt en even later werd een schot van de Argentijnse spits gekeerd door Kepa Arrizabalaga.

Arrizabalaga is woedend als Sarri hem wil wisselen. (Foto: ProShots)

Arrizabalaga weigert veld te verlaten bij wissel

Arrizabalaga zorgde in de slotfase van de verlenging voor een bizar moment. Maurizio Sarri wilde de doelman met het oog op een strafschoppenreeks wisselen voor Willy Caballero, maar de Spanjaard weigerde tot woede van zijn coach het veld te verlaten.

Voorafgaand aan de penaltyserie moesten de spelers van Chelsea de Italiaanse coach, wiens positie flink onder druk staat, in bedwang houden.

In de strafschoppenreeks keerde Arrizabalaga alleen de inzet van Leroy Sané. Jorginho en David Luiz misten namens Chelsea.