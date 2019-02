PSV-trainer Mark van Bommel was zondag kritisch over het spel van zijn ploeg in de eerste helft van de topper in eigen huis tegen Feyenoord (1-1).

"We hadden het heel erg moeilijk. Feyenoord deed het goed. Alle 'klutsballen' vielen ook bij Feyenoord in de voeten. Wij kwamen overal te laat. Dan lijkt het wel of wij met 'dikke benen' speelden", aldus Van Bommel.

PSV haalde de rust met 0-0. De Eindhovenaren kwamen na rust met een man meer op het veld (rode kaart Sven van Beek) alsnog op achterstand door Nicolai Jörgensen, maar trokken de stand ook al snel weer op gelijke hoogte dankzij Hirving Lozano.

"Dan probeer je wat te veranderen. Het was ook beter dan de eerste helft. Na de 1-1 speelden we weer zoals we kunnen. We kregen vier of vijf kansen en hadden de wedstrijd nog moeten winnen ook", aldus Van Bommel.

Het was alweer het derde weekeinde op rij dat het voor de winterstop ongenaakbare PSV punten verspeelde, maar Van Bommel is van mening dat dit weinig met frisheid te maken heeft.

"We kunnen tot het einde knokken en komen ook vaak terug. De resultaten zijn niet zoals we willen. Wij verliezen veel punten, maar de concurrentie ook. We staan nog net zoveel punten voor als zes wedstrijden geleden."

Feyenoord revancheerde zich volgens Van Bronckhorst

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst vond dat zijn ploeg zich tegen PSV revancheerde voor de pijnlijke 1-0-nederlaag van vorige week op bezoek bij FC Groningen.

"We hadden in de eerste helft de totale controle. We vergaten onszelf in die fase te belonen. Na de 1-1 voelde je dat PSV kwam. We zijn niet in paniek geraakt en hebben de wedstrijd goed uitgespeeld. Kenneth Vermeer redde een aantal keren goed."

"Ik ben hier heel blij mee. We hebben veel tijd gestoken in het verwerken van het verlies tegen FC Groningen en ons daarna snel op PSV geconcentreerd. We hebben energie gestopt in het spel dat we moeten laten zien."

PSV gaat door het gelijkspel nog altijd wel aan kop in de Eredivisie, maar ze hebben nog maar twee punten voorsprong op naaste achtervolger Ajax, die overtuigend met 1-5 won bij ADO Den Haag.

Feyenoord bleef door de remise de nummer drie, maar kan die plek later op zondag op basis van het doelsaldo kwijtraken als AZ erin slaagt om te winnen bij Willem II.