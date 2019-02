Feyenoord boekte zondag een verdienstelijk 1-1-gelijkspel in de topper tegen PSV, maar aanvoerder Jordy Clasie van de Rotterdammers was niet geheel tevreden. De middenvelder denkt dat zijn ploeg had kunnen winnen in het Philips Stadion.

"Vooraf teken je misschien voor een punt en we hadden de wedstrijd ook kunnen verliezen, maar in de eerste helft zijn we onszelf vergeten te belonen. Dat is doodzonde", zei de 27-jarige Clasie na de topper in Eindhoven tegen FOX Sports.

Feyenoord kwam een kwartier na rust met tien man te staan na een rode kaart voor Sven van Beek, maar de Rotterdammers pakten twintig minuten voor tijd dankzij Nicolai Jörgensen wel de voorsprong. PSV maakte snel daarna gelijk via Hirving Lozano en voerde de druk in de slotfase op, maar de winnende treffer bleef uit.

Clasie is blij dat Feyenoord zich met het goede spel in met name de eerste helft revancheerde voor de 1-0-nederlaag van vorige week bij FC Groningen, maar de middenvelder baalt wel van de wisselvalligheid van zijn ploeg. Feyenoord won in 2019 met 6-2 van Ajax en 4-0 van De Graafschap, maar verloor ook van PEC Zwolle (3-1), Excelsior (2-1) en Groningen.

"Met die wisselvalligheid zet je jezelf wel een beetje te kijk", vindt Clasie. "We hebben vaak laten zien dat we het kunnen, maar in de meeste gevallen niet. Dat is zeer spijtig en heel erg jammer. Dit zijn de wedstrijden (een topper, red.) waarin we het juist wél laten zien. We stonden er als een team."

Nicolai Jörgensen viert zijn fraaie treffer tegen PSV. (Foto: ProShots)

Luuk de Jong vindt gelijkspel tegen Feyenoord terecht

PSV-aanvoerder Luuk de Jong baalde vanzelfsprekend van het puntenverlies van zijn ploeg, maar de spits erkende ook dat de Eindhovenaren vooral in de eerste helft simpelweg niet goed genoeg waren.

"We wilden wel druk zetten, maar Feyenoord kwam eronderuit en wij waren vaak te laat. Dat maakte het heel zwaar voor ons in de eerste helft", zei De Jong, die baalde van de tegentreffer na de rode kaart van Van Beek in de tweede helft.

"Na rust ging het beter bij ons, maar je mag tegen tien man geen doelpunt tegen krijgen. We kwamen wel snel op 1-1 en kregen genoeg mogelijkheden om de wedstrijd te winnen, maar de bal viel net niet goed. De 1-1 is uiteindelijk wel terecht."

Door de remise tegen Feyenoord staat koploper PSV nog maar twee punten voor op naaste belager Ajax, dat eerder op zondag met 1-5 won van ADO Den Haag. PSV vervolgt de competitie op 2 maart met een uitwedstrijd tegen Excelsior.

