PEC Zwolle heeft zondag een spoedeisende arbitragezaak aangespannen om de verplaatsing van de uitwedstrijd tegen Ajax in de Eredivisie ongedaan te maken.

De club uit Overijssel wil dat het duel zoals aanvankelijk de bedoeling was komende zaterdag in Amsterdam wordt gespeeld en niet pas op woensdag 13 maart.

De KNVB had de wedstrijd afgelopen week op verzoek van Ajax verplaatst, zodat de Amsterdammers meer rust krijgen in de aanloop naar de return tegen Real Madrid op 5 maart in de achtste finales van de Champions League.

Volgens de KNVB is het in het belang van het Nederlandse voetbal als Ajax zich optimaal kan voorbereiden op dat duel in de Spaanse hoofdstad. De ploeg van trainer Erik ten Hag moet daar een achterstand van 2-1 zien weg te werken.

Alleen als Ajax wint van Real Madrid, kan de Nederlandse kampioen in 2020 mogelijk weer rechtstreeks instromen in de groepsfase van de Champions League.

PEC stuurde vrijdag brief aan KNVB

PEC had vrijdag een brief gestuurd aan de KNVB met het dringende verzoek om de verplaatsing van de wedstrijd terug te draaien. De bond wees dat verzoek echter resoluut af.

De clubleiding van PEC voelde zich daarom genoodzaakt om naar de arbitragecommissie te stappen. Dit is een onafhankelijk orgaan waar alle leden van de KNVB gebruik van kunnen maken. "Dat staat de club vrij om te doen", zei een woordvoerder van de KNVB.

PEC verwacht in het begin van komende week uitsluitsel te krijgen. Trainer Jaap Stam zei zaterdag na de nederlaag tegen De Graafschap (0-3) dat hij zijn selectie 'gewoon' gaat voorbereiden op een wedstrijd op komende zaterdag in Amsterdam.

PEC staat maar net boven de gevarenzone van de Eredivisie. Stam heeft geen zin om na twee weken zonder wedstrijd daarna drie keer in acht dagen tijd te moeten spelen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie