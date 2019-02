Peter Bosz is zondag met Bayer Leverkusen tegen een nederlaag aangelopen in de Bundesliga. Koploper Borussia Dortmund was thuis met 3-2 te sterk. Fred Rutten pakte met Anderlecht een punt tegen Club Brugge: 2-2.

De formatie van Bosz staat door het negende verlies van het seizoen op de zevende plaats, terwijl Dortmund achtervolger Bayern München weer van zich afschudt. Het verschil is drie punten.

Dan-Axel Zagadou opende na een half uur de score voor de thuisploeg. Kevin Volland herstelde vlak daarna het evenwicht, maar via Jadon Sancho stond het direct al weer 2-1.

Mario Götze leek het duel na een uur te beslissen door met een bekeken schot de 3-1 voor zijn rekening te nemen, maar Jonathan Tah kopte Leverkusen terug naar 3-2. Een punt zat er voor de manschappen van Bosz echter niet in.

Treffers Bolasie niet voldoende voor Anderlecht

In het Constant Vanden Stockstadion opende Club Brugge na vijf minuten de score tegen Anderlecht via een doelpunt van Wesley, die een voorzet van Siebe Schrijvers binnentikte. Yannick Bolasie zorgde na een half uur met een fraai schot voor de gelijkmaker.

In de slotfase bracht Bolasie de thuisploeg met een intikker ook op voorsprong, maar enkele minuten later kwam Club weer langszij. Thibault Vlietinck, die pas één minuut in het veld stond, bepaalde de eindstand op 2-2.

Ruud Vormer en Stefano Denswil speelden beiden de hele wedstrijd mee bij de bezoekers, waar Arnaut Danjuma Groeneveld nog altijd ontbreekt door een blessure.

Door het gelijkspel blijft Anderlecht zesde. Club Brugge bezet de tweede plaats en heeft acht punten achterstand op koploper KRC Genk, dat met 0-0 gelijk speelde tegen Antwerp.

Dybala leidt Juventus naar nipte overwinning

In Italië had Juventus het ruim een uur lang lastig met Bologna. Bij de thuisploeg deed Mitchell Dijks negentig minuten lang mee.

Halverwege de tweede helft kwam 'De Oude Dame' toch tot scoren via een treffer van Paulo Dybala. De Argentijn strafte slecht uitverdedigen van Bologna genadeloos af.

Door de overwinning heeft koploper Juventus nu dertien punten voorsprong op nummer twee Napoli, dat een probleemloze avond kende bij Parma: 0-4.

Drie van de treffers waren van Poolse makelijk. Piotr Zielinski zorgde voor 0-1, waarna oud-Ajacied Arek Milik twee keer trefzeker was. Adam Ounas maakte in de slotfase het kwartet vol.

Atlético verstevigt tweede plaats

In de Spaanse Primera División verstevigde Atlético Madrid de tweede plek achter koploper FC Barcelona. Villarreal werd in het eigen stadion Wanda Metropolitano met 2-0 geklopt.

Álvaro Morata opende met zijn eerste competitietreffer de score voor Atlético. Saúl zorgde vlak voor tijd voor de 2-0.

Real Madrid kan later op zondag de achterstand op de stadgenoot terugbrengen naar twee punten. De 'Koninklijke' moet dan winnen bij Levante. FC Barcelona, dat zaterdag met 2-4 van Sevilla won, staat zeven punten los.

