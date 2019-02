Peter Bosz is zondag met Bayer Leverkusen tegen een 3-2-nederlaag bij Borussia Dortmund aangelopen in de Bundesliga. In de Franse Ligue 1 miste Memphis Depay een penalty voor Olympique Lyon en in de Serie A speelde Inter mede door een eigen doelpunt van Stefan de Vrij met 3-3 gelijk bij Fiorentina.

De formatie van Bosz staat door het negende verlies van het seizoen op de zevende plaats, terwijl Dortmund achtervolger Bayern München weer van zich afschudt. Het verschil is drie punten.

Dan-Axel Zagadou opende na een half uur de score voor de thuisploeg. Kevin Volland herstelde vlak daarna het evenwicht, maar via Jadon Sancho stond het direct al weer 2-1.

Mario Götze leek het duel na een uur te beslissen door met een bekeken schot de 3-1 voor zijn rekening te nemen, maar Jonathan Tah kopte Leverkusen terug naar 3-2. Een punt zat er voor de manschappen van Bosz echter niet in.

Memphis baalt na zijn gemiste strafschop voor Lyon.

Invaller Memphis mist strafschop voor verliezend Lyon

In de Franse Ligue 1 kreeg Memphis Depay de uitgelezen kans om Olympique Lyon terug in de wedstrijd te brengen tegen AS Monaco. De Oranje-international mocht twintig minuten voor tijd aanleggen vanaf elf meter, maar Danijel Subasic keerde de penalty.

Mede hierdoor verloor Lyon met 2-0 in het Stade Louis II. Gelson Martins en Rony Lopes maakten in de eerste helft de doelpunten voor Monaco. Memphis kwam zes minuten voor rust in het veld en Kenny Tete bleef op de bank bij de bezoekers.

Door de nederlaag is de achterstand van Lyon op nummer twee Lille nu vijf punten. Monaco klom door de overwinning naar de zestiende plaats.

De Vrij werkt de bal in eigen doel bij Fiorentina-Inter.

De Vrij scoort al na één minuut in eigen doel

In Italië kende Stefan de Vrij een ongelukkige avond. De Oranje-international werkte de bal al na één minuut in eigen doel bij Fiorentina-Internazionale: 3-3. Nog voor rust bogen Matías Vecino en Matteo Politano de achterstand om in een voorsprong voor de 'Nerazzurri'.

Ivan Perisic breidde de marge na rust uit een penalty verder uit, waarna Luis Muriel de aansluitingstreffer maakte. In de 101e minuut sleepte Fiorentina er via een door Jordan Veretout benutte strafschop toch nog een punt uit.

Eerder op de dag had Juventus het ruim een uur lang lastig met Bologna. Bij de thuisploeg deed Mitchell Dijks negentig minuten lang mee. Halverwege de tweede helft kwam 'De Oude Dame' toch tot scoren via een treffer van Paulo Dybala.

Door de overwinning heeft koploper Juventus nu dertien punten voorsprong op nummer twee Napoli, dat een probleemloze avond kende bij Parma: 0-4.

Drie van de treffers waren van Poolse makelij. Piotr Zielinski zorgde voor 0-1, waarna oud-Ajacied Arek Milik twee keer trefzeker was. Adam Ounas maakte in de slotfase het kwartet vol.

De spelers van Real vieren de openingstreffer van Benzema.

Strafschoppen leiden Real naar zege bij Levante

In Spanje kende Real Madrid een lastige avond bij Levante. 'De Koninklijke' won in het Estadi Ciutat de Valencia met 1-2 dankzij twee benutte strafschoppen.

Karim Benzema schoot vlak voor rust de eerste penalty binnen. Na een uur spelen kwam Levante verrassend op gelijke hoogte door een doelpunt van Marti Roger.

Twaalf minuten voor tijd ging de bal opnieuw op de stip en dat buitenkansje werd benut door Gareth Bale. In de slotfase kwam Real met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Nacho. Bij de bezoekers kreeg de al gewisselde Rubén Rochina eveneens twee keer geel.

Eerder op de dag boekte Atlético Madrid in het eigen stadion Wanda Metropolitano een 2-0-zege op Villarreal. Álvaro Morata en Saúl waren trefzeker namens de Madrilenen.

De achterstand van nummer twee Atlético op koploper FC Barcelona bedraagt zeven punten. Real staat derde en heeft twee punten minder dan de stadgenoot.

Vormer speelde met Brugge gelijk tegen het Anderlecht van Rutten.

Treffers Bolasie niet voldoende voor Anderlecht

In België pakte Fred Rutten met Anderlecht een punt in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge: 2-2. Wesley opende na vijf minuten de score voor Club, waarna Yannick Bolasie met een fraai schot voor de gelijkmaker zorgde.

In de slotfase bracht Bolasie de thuisploeg met een intikker ook op voorsprong, maar enkele minuten later kwam Club weer langszij. Thibault Vlietinck, die pas één minuut in het veld stond, bepaalde de eindstand op 2-2.

Ruud Vormer en Stefano Denswil speelden beiden de hele wedstrijd mee bij de bezoekers, waar Arnaut Danjuma Groeneveld nog altijd ontbreekt door een blessure.

Door het gelijkspel blijft Anderlecht zesde. Club Brugge bezet de tweede plaats en heeft acht punten achterstand op koploper KRC Genk, dat met 0-0 gelijk speelde tegen Antwerp.

