PSV heeft zondag opnieuw averij opgelopen in de Eredivisie. De koploper kwam in de topper in eigen huis tegen tien man van Feyenoord niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

PSV kwam in de zeventigste minuut zelfs op achterstand door een doelpunt van Nicolai Jörgensen, maar trok de stand twee minuten later alweer gelijk dankzij een treffer van Hirving Lozano.

Feyenoord speelde vanaf de 59e minuut met een man minder na een rode kaart voor Sven van Beek, die na een knullige actie de doorgebroken Steven Bergwijn naar de grond haalde.

PSV heeft door alweer het vierde gelijkspel na de winterstop nog maar twee punten voorsprong op naaste achtervolger Ajax, die eerder op zondag eenvoudig met 1-5 won op bezoek bij ADO Den Haag.

Feyenoord bleef door het gelijkspel, het eerste punt in een uitwedstrijd in 2019, de nummer drie, ook omdat nummer vier AZ verrassend het eerste puntenverlies van dit jaar leed bij Willem II: 2-1.

De Rotterdammers speelden tegen PSV zonder Robin van Persie, die mogelijk werd gespaard met het oog op de halve finale in de TOTO KNVB-beker van aankomende woensdag tegen Ajax.

Feyenoord krijgt meeste kansen in de eerste helft

PSV mocht van geluk spreken dat het bij rust nog 0-0 was. Feyenoord wist vaak de vrije man te vinden en kreeg veel meer kansen dan de thuisploeg.

PSV-doelman Jeroen Zoet, die in de voorgaande vijf duels na de winterstop zeven treffers incasseerde bij acht schoten tussen de palen, toonde zich in de topper wel een betrouwbare sluitpost. Hij redde op inzetten van Jens Toornstra (schot van 20 meter), Tonny Vilhena (grote schietkans) en Jan-Arie van der Heijden (kopbal van dichtbij).

Bovendien wist Zoet de bal van de voet van Steven Berghuis te plukken, toen hij gevaarlijk voor het doel opdook. De keeper van PSV was kansloos bij een harde inzet van Jörgensen, maar de bal zeilde rakelings langs de kruising.

De grootste kans in de eerste helft was echter voor het matig spelende PSV. Steven Bergwijn bracht met een steekpass Luuk de Jong in stelling, maar de spits schoot alleen voor Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer naast.

Van Beek krijgt rood na onnodige overtreding

Na rust speelde PSV wat feller en was de wedstrijd meer in balans. Een poging van Steven Bergwijn van 20 meter ging niet ver naast het doel van Vermeer en de keeper van Feyenoord redde knap op een kopbal van De Jong.

Tussendoor kreeg Feyenoord een grote kans via Jörgensen, die van dichtbij op Zoet stuitte. De rebound was voor Toornstra, die zijn eerste poging geblokt zag worden door Jorrit Hendrix en vervolgens nipt naast schoot.

Na een uur spelen moest Feyenoord met tien man verder, nadat de centrale verdedigers slecht anticipeerden op een lange bal. Van Beek (die al geel had) trok de doorgebroken Bergwijn naar de grond. De overtreding leek onnodig, want de uitgekomen Vermeer was waarschijnlijk eerder bij de bal geweest dan Bergwijn.

Van Beek, die met direct rood geschorst zal zijn voor de bekerwedstrijd tegen Ajax, zorgde onbedoeld voor een mijlpaal. Het was de honderdste rode kaart voor Feyenoord in de Eredivisie. Alleen FC Utrecht (109) en Roda JC (104) kregen er meer.

Openingstreffer Jörgensen snel tenietgedaan

Met een man minder kwam Feyenoord tien minuten later op voorsprong. Jörgensen haalde van 30 meter hard uit en zag zijn schot via binnenkant paal in het doel verdwijnen. Het was pas de derde treffer van het seizoen voor de Eredivisie-topscorer van het seizoen 2016/2017 en daarvan maakte hij er opmerkelijk genoeg twee tegen PSV.

De voorsprong van Feyenoord werd binnen twee minuten tenietgedaan door Lozano. De Mexicaan wist bij een voorzet van Cody Gakpo zijn voet net voor die van bewaker Calvin Verdonk te krijgen en schoot de bal knap in de kruising.

Daarna wankelde Feyenoord en kwam het goed weg bij grote kansen voor De Jong en Bergwijn, die maar liefst driemaal dicht bij de winnende treffer was.

In blessuretijd kopte Pablo Rosario nog rakelings naast en kopte Denzel Dumfries recht op Vermeer, zodat PSV - dat al zo vaak in blessuretijd scoorde - voor het eerst dit seizoen niet wist te winnen in eigen huis.