AZ heeft zondag verzuimd de derde plek in de Eredivisie van Feyenoord over te nemen. De Alkmaarders verloren verrassend met 2-1 bij Willem II en leden zo het eerste puntenverlies van 2019. Vitesse boekte bij FC Emmen de eerste uitoverwinning in de competitie sinds 25 november.

Marios Vrousai opende bij Willem II-AZ na dertien minuten de score en was daarmee verantwoordelijk voor de eerste tegentreffer van AZ dit kalenderjaar. Doelman Marco Bizot schatte een lange bal van Freek Heerkens verkeerd in en zag de twintigjarige Vrousai slim binnenkoppen.

Na een half uur viel ook de 2-0 en opnieuw ging er knullig verdedigen bij AZ aan vooraf. Damil Dankerlui dribbelde kinderlijk eenvoudig naar de achterlijn en gaf voor op Daniel Crowley, die de bal van dichtbij achter Bizot werkte.

Het povere AZ bracht de spanning in de 78e minuut terug met een doelpunt van Guus Til - de middenvelder schoot van dichtbij hoog en hard binnen - maar de bezoekers wisten geen punt meer uit het vuur te slepen.

De 2-0 van Daniel Crowley in beeld. (Foto: ProShots)

Indrukwekkende zegereeks AZ ten einde

Door de nederlaag zag AZ de indrukwekkende zegereeks na de winterstop ten einde komen. De ploeg van trainer John van den Brom begon 2019 met zeges op FC Utrecht, sc Heerenveen, FC Emmen, NAC Breda en VVV-Venlo.

Door het verlies in Tilburg blijft AZ op veertig punten steken. Dat zijn er drie minder dan nummer drie Feyenoord, dat eerder op zondag gelijkspeelde tegen PSV (1-1).

Willem II boekte juist de eerste zege na drie nederlagen op rij. De Tilburgers staan nu op 28 punten, goed voor de tiende plek op de ranglijst. Donderdag staan Willem II en AZ weer tegenover elkaar in Tilburg in de halve finales van de TOTO KNVB-beker.

De spelers van AZ treuren na weer een tegentreffer. (Foto: ProShots)

Vitesse zonder veel moeite langs FC Emmen

Bij FC Emmen-Vitesse tekende Mohammed Dauda na dertien minuten voor de openingstreffer in Drenthe met een fraaie volley. Voor de 21-jarige spits was het zijn eerste treffer in dienst van Vitesse, waar hij sinds januari onder contract staat.

Twintig minuten voor tijd viel de beslissing in Emmen door een doelpunt van Martin Ödegaard. De Noorse middenvelder zag zijn vrije trap verrassend in één keer in het doel belanden.

Ödegaard leek er vlak daarna ook 0-3 van te maken, maar zijn treffer werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. De derde Arnhemse treffer kwam er uiteindelijk alsnog via Navarone Foor, die in de 89e minuut profiteerde van knullig verdedigen bij Emmen.

Het publiek van FC Emmen kwam met een indrukwekkend eerbetoon. (Foto: ProShots)

Indrukwekkende minuut stilte voor de wedstrijd

Voor de wedstrijd was er een indrukwekkende minuut stilte voor de deze week overleden Jorg Scherpen, de broer van FC Emmen-doelman Kjell Scherpen. De keeper stond ondanks het overlijden van zijn broer 'gewoon' onder de lat tegen Vitesse.

De laatste keer dat Vitesse een uitwedstrijd in de Eredivisie won, was eind november 2018 tegen Willem II (1-3). De ploeg van trainer Leonid Slutsky wist daarna achtereenvolgens op vreemde bodem niet te winnen van NAC Breda, De Graafschap, Fortuna Sittard en FC Groningen.

Vitesse bezet nu de vijfde plek met 36 punten. Emmen blijft op 24 punten steken en staat op de zestiende plek, met drie punten voorsprong op nummer zeventien De Graafschap.

