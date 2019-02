Feyenoord moet het woensdag in de halve finale van de TOTO KNVB-beker tegen Ajax stellen zonder Sven van Beek. De verdediger kreeg zondag in de topper tegen PSV (1-1) een directe rode kaart en is daardoor geschorst voor De Klassieker.

De 24-jarige Van Beek bracht tegen PSV een kwartier na rust bij een 0-0 stand de doorgebroken Steven Bergwijn naar de grond. Scheidsrechter Dennis Higler kon niks anders dan de centrale verdediger van Feyenoord een rode kaart geven.

Het was al de honderdste rode kaart voor Feyenoord in de historie van de Eredivisie. Twee minuten voor het incident met Bergwijn had Van Beek al een gele kaart gekregen na een tackle.

De topper tussen PSV en Feyenoord in het Philips Stadion eindigde in een 1-1-gelijkspel. Ajax won eerder op zondag met 1-5 bij ADO Den Haag en staat nog maar twee punten achter op PSV.

De kraker tussen Feyenoord en Ajax in de halve finales van de KNVB-beker begint woensdag om 20.45 uur in De Kuip.

