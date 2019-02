Trainer Erik ten Hag was tevreden over het spel van Ajax in de met 1-5 gewonnen uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, maar hij was een stuk minder te spreken over het kunstgrasveld in het Cars Jeans Stadion.

"Het is al jammer dat er hier geen fans van Ajax waren. Hopelijk volgend jaar wel. Dat hoort bij een voetbalwedstrijd. Voetballen op kunstgras hoort ook al niet", begon Ten Hag na afloop zijn verhaal op de persconferentie.

"De clubs spreken aan het begin van het seizoen een sproeiprotocol af. Als die afspraken niet nagekomen worden, vind ik dat teleurstellend. Het heeft niets met de KNVB te maken. Die staan hierbuiten."

Ajax begon stroef aan de wedstrijd. De Amsterdammers kwamen in de 36e minuut op een 1-0-achterstand door een fraaie knal van Abdenasser El Khayati en leken dus een lastige middag tegemoet te gaan.

Ajax toonde daarna echter veerkracht. De hoofdstedelingen leidden halverwege al met 1-2 dankzij Donny van de Beek en Dusan Tadic (strafschop) en liepen in de tweede helft eenvoudig uit naar 1-5 via Hakim Ziyech (twee keer) en Kasper Dolberg.

"De stroeve start kwam ook doordat het veld zo stroperig was. Maar wij moeten toch meer brengen en sneller voetballen om de tegenstander uit elkaar te spelen. Wij kregen de kansen, maar kwamen toch op achterstand. Gelukkig maakten we dat snel goed", aldus Ten Hag.

Lex Immers treurt na een doelpunt van Ajax. (Foto: ProShots)

Ten Hag vol lof over Van de Beek en Dolberg

Ten Hag was vol lof over Van de Beek, die bij de 1-1 uiterst koel bleef oog in oog met doelman Robert Zwinkels, en Dolberg, die de strafschop versierde en bij de 1-4 het eindstation was van een vlotte aanval.

"Donny heeft het vandaag prima ingevuld. Hij had de opdracht om vaak achter de verdediging van ADO te duiken. Daar was zijn doelpunt een goed voorbeeld van. Hij maakte dat ook nog eens knap af."

"Kasper staat voor scoren. Hij staat al op tien. Dat zijn mooie cijfers, maar dat kan nog beter. Hij moet af en toe wat gretiger zijn. Hij kan nog meer zijn lichaam gebruiken in de duels. Hij is een atletische en sterke jongen. Dat hij kwaliteiten heeft, heeft hij vandaag laten zien."

Ajax kan door de ruime zege op ADO met een goed gevoel toewerken naar de halve finale van aankomende woensdag op bezoek bij aartsrivaal Feyenoord in de TOTO KNVB-beker.

"We gaan ons nu op die wedstrijd focussen. We hebben daar wat recht te zetten", doelde Ten Hag op de pijnlijke 6-2-nederlaag van een paar weken geleden in de competitie tegen Feyenoord.