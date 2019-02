Ajax heeft zondag in de Eredivisie een eenvoudige overwinning geboekt op ADO Den Haag. De Amsterdammers zegevierden dankzij een sterke tweede helft met 1-5 in het Cars Jeans Stadion.

De thuisploeg kwam in de 36e minuut nog wel verrassend op voorsprong via Abdenasser El Khayati, maar Ajax richtte zich nog in de eerste helft op en ging door doelpunten van Donny van de Beek en Dusan Tadic (penalty) met een 1-2-voorsprong de kleedkamer in.

Hakim Ziyech gooide de wedstrijd een kwartier voor tijd op slot en Kasper Dolberg tekende vlak daarna ook voor de vierde treffer. Het slotakkoord was voor Ziyech, die in de 83e minuut van dichtbij de 1-5 én zijn vijftiende competitietreffer van het seizoen maakte.

Door de overtuigende overwinning verkleinde Ajax het gat met koploper PSV tot één punt. De Eindhovenaren spelen om 14.30 uur de topper tegen Feyenoord in het Philips Stadion. ADO blijft op 27 punten steken en staat in de middenmoot.

In tegenstelling tot de laatste twee duels met NAC en Real Madrid koos trainer Erik ten Hag tegen ADO weer voor Dolberg in de spits. Aangezien Tadic weer op de vleugel stond en ook David Neres en Van de Beek een basisplek kregen, was Lasse Schöne veroordeeld tot een plek op de bank.

Lex Immers treurt na een nieuwe Ajax-goal. (Foto: ProShots)

Ajax pover in eerste half uur

ADO koos ervoor om in te zakken in plaats van Ajax onder druk te zetten. Dat leidde tot veel balbezit voor de Amsterdammers, al bleef het aanvankelijk bij afstandsschoten. Dolberg deed na zeven minuten een eerste poging, maar zijn zwakke schot was een prooi voor Robert Zwinkels. Een kwartier later pakte de door de zon gehinderde doelman met moeite een schot van Noussair Mazraoui.

Verder wist Ajax verre van te imponeren op het droge kunstgras in Den Haag. De bezoekers speelden in een veel te laag tempo en waren bij vlagen slordig, wat na een klein half uur tot een goede ADO-kans leidde. Oud-Ajacied Sheraldo Becker kreeg alle ruimte voor een voorzet en bereikte Tomás Necid, die de bal met een halve omhaal 1 meter over werkte.

Na opnieuw twee ongevaarlijke afstandsschoten was Ajax voor rust alsnog dicht bij de voorsprong, maar Neres kwam een teenlengte tekort om een voorzet van Daley Blind in het doel te werken. Vlak nadat Ajax tevergeefs vroeg om een strafschop nadat Frenkie de Jong over het been van Zwinkels viel, sloeg ADO uit het niets toe. El Khayati kreeg de tijd om uit te halen na een afgeslagen corner en deed dat op fraaie wijze: 1-0.

Donny van de Beek tikt de gelijkmaker in het doel. (ProShots)

Ajax door tegentreffer wakker geschud

Die treffer leek Ajax wakker te schudden. De bezoekers voerden het tempo op en kwamen drie minuten na de 1-0 al op gelijke hoogte via Van de Beek, die Zwinkels omspeelde en de bal in het doel tikte. Ajax pakte in blessuretijd zelfs de voorsprong, nadat Dolberg werd aangetikt in het strafschopgebied en de bal na inmenging van de VAR op de stip belandde. Tadic maakte vervolgens geen fout van 11 meter.

In de tweede helft oogde Ajax een stuk stabieler dan voor rust. De Amsterdammers lieten zich vaker dreigend voor het ADO-doel zien, maar de scherpte voorin ontbrak om tot serieuze kansen te komen. De eerste mogelijkheid was een kwartier na rust voor Dolberg, wiens kopbal kracht en richting miste.

Ajax verzuimde aanvankelijk de score te vergroten, maar ADO kon daar niet van profiteren. De machteloze thuisploeg kwam zelden voor het doel van André Onana en incasseerde een kwartier voor tijd de derde treffer, nadat Ziyech van afstand raak had geschoten in de rechterhoek.

Daarna ging het van kwaad tot erger voor ADO, dat de hoop op een goed resultaat had opgegeven en veel ruimte weggaf. Dolberg tikte na een vloeiende Ajax-aanval de 1-4 binnen en Ziyech schoot zeven minuten voor tijd nog van dichtbij raak, waardoor Ajax zonder problemen in het spoor van PSV bleef.

