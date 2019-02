Leicester City heeft zondag trainer Claude Puel ontslagen. De beslissing is waarschijnlijk een gevolg van de teleurstellende resultaten van de club in dit seizoen.

Leicester City, de landskampioen van 2016, verloor zaterdag met 1-4 in eigen huis van Crystal Palace. Puel was sinds 2017 coach bij Leicester. De 57-jarige Fransman kwam over van Southampton.

Naast Puel vertrekt ook assistent-coach Jacky Bonnevay. Mike Stowell en Adam Sadler, de coaches van het eerste jeugdteam, trainen het profteam voorlopig.

"De club bedankt Claude voor zijn inspanningen bij het leiden van het team in de zestien maanden dat hij in Leicester was en wenst hem het beste in zijn toekomstige carrière", laat de club weten.

Onder leiding van Puel wist Leicester de laatste zeven duels niet te winnen. De Fransman geloofde er na de wedstrijd tegen Crystal Palace nog wel in dat hij de situatie kon keren. "We hebben nu vertrouwen nodig. We moeten doorgaan op deze weg en geloof hebben in onszelf, want we verdienden tegen Crystal Palace een beter resultaat", zei de trainer zaterdag.

Leicester City vervolgt de competitie dinsdag met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.

