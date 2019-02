De Graafschap-trainer Henk de Jong was zaterdag erg blij dat zijn ploeg bij PEC Zwolle (0-3) voor het eerst sinds april 2016 een uitzege in de Eredivisie boekte. De 54-jarige Fries moest in de laatste minuten wennen aan het gevoel dat de overwinning binnen was.

"Dit is nieuw voor ons", zei De Jong tegen FOX Sports. "Vlak voor het einde dacht ik: laat ik ook maar even genieten, want dat doe ik haast niet. Eindelijk kunnen we een biertje nemen in de bus."

Door de zege neemt nummer zeventien De Graafschap meer afstand van hekkensluiter NAC Breda en nadert de ploeg nummer zestien FC Emmen, dat drie punten meer heeft met een wedstrijd minder gespeeld.

De Jong zag de zege in Zwolle een kwartier voor het einde nog wel even in gevaar komen toen invaller Fabian Serrarens vanwege een slaande beweging een rode kaart kreeg. De aanvaller stond slechts vijf minuten in het veld.

"Toen dacht ik nog: het zal ons toch niet uit de handen glippen? Als je ziet hoe we het daarna met tien man oppakken, er veranderde eigenlijk niks. We kregen misschien nog wel meer kansen. Het kon toen nog wel 0-5 worden. De overwinning was echt terecht."

Charlison Benschop viert zijn treffer tegen PEC Zwolle. (Foto: ProShots)

'Benschop nam ons mee naar CL-wedstrijd'

De Jong was vol lof over het spel van middenvelder Youssef El Jebli tegen Zwolle. "Hij wordt steeds beter en speelt vooral erg functioneel. Youssef is nu zo sterk dat hij wedstrijden kan beslissen. Met hem hebben we nu een echt blok op het middenveld."

Ook over Charlison Benschop, die zorgde voor de tweede treffer van de club uit Doetinchem, was De Jong zeer te spreken. "Benschop is een echt aanspeelpunt en ook een echte teamplayer", zei hij over de van FC Ingolstadt 04 gehuurde speler.

"Hij heeft ons deze week meegenomen naar een Champions League-wedstrijd. Dat deed hij vanuit het hart, hij is echt een uniek mannetje. Als nieuwkomer moest Benschop eigenlijk een liedje zingen, maar in plaats daarvan nam hij ons mee naar Schalke 04-Manchester City."

De Graafschap vervolgt de competitie vrijdag met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie