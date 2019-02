Trainer Jurgen Streppel en zijn spelers van de Cypriotische club Anorthosis Famagusta hebben al drie maanden geen salaris gekregen. De 49-jarige Gelderlander onthulde zaterdag na de zwaarbevochten zege op Ermis Aradippou (2-3) dat hij met zijn selectie al geruime tijd op geld wacht.

"Het is heel moeilijk om dan elke dag professioneel te blijven", zei Streppel op de persconferentie, waar hij omringd door zijn spelers een verklaring voorlas. "Maar we blijven vechten voor deze prachtige club."

Streppel ging in oktober aan de slag bij Famagusta. "Onder mijn leiding pakken we gemiddeld twee punten per wedstrijd, daarmee zou je normaal gesproken om de titel strijden."

Anorthosis Famagusta staat op de vierde plaats en zou in principe nu mogen meedoen aan de play-offs met de bovenste zes teams om het kampioenschap.

De club van Streppel krijgt echter negen punten aftrek, omdat de medische papieren van een aangetrokken speler niet in orde zijn. Famagusta is daardoor veroordeeld tot het spelen van play-offs tegen degradatie.

'We hebben niet eens een dokter'

"We hebben niet eens een dokter en onze assistent-trainer gaat ook weg", zei Streppel. "Als je niet betaald krijgt, is het heel moeilijk om iedere week weer te gaan trainen en vechten voor de punten. Maar we doen het wel. Hopelijk zijn er binnen of buiten de club mensen die kunnen helpen."

Streppel heeft nog een contract tot het einde van het seizoen bij Famagusta. Eerder was hij als trainer werkzaam bij sc Heerenveen, Willem II en Helmond Sport.