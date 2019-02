De Graafschap heeft zaterdag een verrassende 0-3-zege geboekt op bezoek bij PEC Zwolle. 'De Blauwvingers' leden hun tweede nederlaag op rij onder coach Jaap Stam. NAC Breda pakte thuis een punt tegen FC Groningen: 0-0.

PEC had in het eigen MAC³PARK stadion vooral voor rust overwegend het beste van het spel, maar ging halverwege de kleedkamer in met een achterstand door een eigen doelpunt van Thomas Lam.

In de tweede helft zorgde Charlison Benschop voor 0-2. Na een rode kaart voor De Graafschap-spits Fabian Serrarens (elleboog in het gezicht van Lam) leek PEC te gaan aanzetten, maar besliste Delano Burgzorg de wedstrijd.

Onder Stam, die in de winterstop de ontslagen John van 't Schip opvolgde, was PEC 2019 begonnen met zeges op Feyenoord (3-1), Heracles Almelo (0-2) en FC Utrecht (4-3). Daarna volgde een 1-1-gelijkspel bij sc Heerenveen en vorige week werd met 1-0 verloren bij ADO Den Haag.

Een eigen doelpunt van Thomas Lam betekende de 0-1 voor De Graafschap in Zwolle. (Foto: ProShots)

De Graafschap boekt eerste uitzege

Op de ranglijst staat PEC als vijftiende nog net boven de degradatiestreep. De Zwollenaren hebben 25 punten en kunnen zondag nog gepasseerd worden door FC Emmen, dat Vitesse ontvangt.

De Graafschap boekte al de derde overwinning van dit kalenderjaar en won bovendien voor het eerst een uitduel. De ploeg van trainer Henk de Jong komt op 21 punten en heeft onder meer Emmen (24), PEC, Willem II (allebei 25), Excelsior en Fortuna Sittard (beide 26) in zicht.

De voorsprong op hekkensluiter NAC Breda is vier punten. De Brabanders pakten na de winterstop in zes duels na de winterstop pas één punt.

NAC en FC Groningen zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd. (Foto: ProShots)

Weinig spektakel voor rust bij NAC-Groningen

Bij de wedstrijd tussen NAC en Groningen viel er voor rust in het Rat Verlegh Stadion weinig te beleven. Gervane Kastaneer zorgde met een schot in het zijnet voor het enige gevaar namens de thuisploeg.

Gaandeweg was Groningen tweemaal dicht bij de openingstreffer. Zo schoot Thomas Bruns over en belandde een inzet van Ritsu Doan na een prachtige actie in de handen van doelman Benjamin van Leer.

De ploegen begonnen een stuk feller aan de tweede helft, die zodoende voor meer spektakel zorgde in Breda. Kort na rust kopte Mitchell te Vrede van dichtbij net over namens NAC en aan de andere kant keerde Van Leer een schot van Doan.

Een fout van doelman Padt leidt bijna tot treffer van NAC. (Foto: ProShots)

Reis raakt de lat namens Groningen

Twintig minuten voor tijd was Ludovit Reis het dichtst bij een doelpunt. Een pegel van de middenvelder spatte uiteen op de lat. Vrijwel direct daarna liet Groningen-doelman Sergio Padt een hoge bal los, maar hij pakte de bal net voor de lijn in zijn handen.

Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de extra tijd pakte Groningen nog bijna de drie punten. Na een mooie pass van Iliass Bel Hassani schoot Doan van dichtbij op Van Leer.

Door het gelijkspel staat Groningen met 28 punten de negende plaats. NAC blijft met zeventien punten hekkensluiter.

