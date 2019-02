Lionel Messi heeft FC Barcelona zaterdag met een hattrick en een assist aan een 2-4-uitzege op Sevilla geholpen in de Spaanse competitie. In de Franse Ligue 1 was er een hoofdrol voor Kylian Mbappé, die twee keer scoorde voor Paris Saint-Germain en in de Italiaanse Serie A boekte AS Roma een zwaarbevochten zege.

Messi zorgde met fraaie doelpunten voor 1-1 en 2-2 en maakte in de 85e minuut met een mooi stiftje de 2-3. Sevilla had voor rust door Jesús Navas en Gabriel Mercado twee keer de leiding genomen.

In de slotminuut leverde Messi ook nog de assist op Luis Suárez, die voor het eerst in lange tijd scoorde in een uitwedstrijd.

De 31-jarige Messi maakte de vijftigste hattrick in zijn loopbaan: 44 voor Barcelona en zes voor het Argentijnse elftal. Hij staat nu op 33 treffers dit seizoen en tekende voor zijn 34e, 35e en 36e doelpunt tegen Sevilla in 35 wedstrijden.

Van die 36 goals werden er 28 gemaakt in de competitie. Er is geen club waartegen Messi vaker scoorde in de Primera División.

Lionel Messi zorgde met een prachtig stiftje voor de 2-3 in Sevilla. (Foto: ProShots)

Barcelona op koers voor titel

Door de overwinning in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán komt Barcelona op 57 punten uit 25 duels. Achtervolgers Atlético Madrid (47 punten) en Real Madrid (45) volgen op gepaste afstand, al komen die clubs zondag nog in actie.

Eerder op de dag won Getafe thuis met 2-1 van Rayo Vallecano. De club uit de voorstad van Madrid passeerde daarmee Sevilla in de stand en is met 39 punten de verrassende nummer vier van Spanje.

Sevilla, waar Oranje-international Quincy Promes de hele wedstrijd meedeed tegen Barcelona, bleef steken op 37 punten en staat vijfde.

Dzeko scoorde twee keer voor Roma (Foto: ProShots)

Roma wint zonder Kluivert bij Frosinone

Justin Kluivert zag AS Roma zaterdag vanaf de reservebank een 2-3-zege boeken in de Serie A. Edin Dzeko behoedde de Romeinen in de vijfde minuut van de blessuretijd voor puntenverlies op bezoek bij degradatiekandidaat Frosinone.

Frosinone was in de vijfde minuut op voorsprong gekomen na geklungel bij Roma. Steven Nzonzi leverde de bal op eigen helft zomaar in bij Camillo Ciano, die vanaf twintig meter direct besloot te schieten en door slecht keeperswerk van Robin Olsen was het raak.

Nog voor rust zette Roma de achterstand in een tijdsbestek van drie minuten om in een voorsprong, dankzij doelpunten van Dzeko en Lorenzo Pellegrini.

Tien minuten voor tijd werd het door een goal van Frosinone-invaller Andrea Pinamonti 2-2, maar dankzij Dzeko pakte Roma - dat vijfde staat - dus toch nog de volle buit.

Eerder op zaterdag verloor subtopper Atalanta Bergamo met 2-0 van Torino. Armando Izzo en de Spanjaard Iago Falque scoorden voor de thuisploeg, terwijl Marten de Roon vanwege een schorsing ontbrak bij Atalanta. Hans Hateboer speelde de hele wedstrijd voor de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini.

Vreugde bij Mbappé na een van zijn twee goals tegen Nîmes (Foto: ProShots)

Paris Saint-Germain ruim langs Nîmes

In de Franse Ligue 1 scoorde Mbappé namens PSG zaterdag twee keer tegen Nîmes Olympique. Christopher Nkunku opende in het Parc des Princes na veertig minuten de score, waarna Mbappé in de 69e en de 89e minuut trefzeker was en zo de eindstand op 3-0 bepaalde.

Het waren de negentiende en twintigste goal van de twintigjarige aanvaller, die daarmee aan kop gaat op de topscorerslijst. Zijn ploeggenoten Edinson Cavani (zeventien goals) en Neymar (dertien goals) zijn nog altijd geblesseerd.

PSG is door de zege weer een stap dichter bij de zesde landstitel in zeven jaar. De voorsprong op nummer twee Lille, die vrijdag met 1-1 gelijkspeelde bij RC Strasbourg, is zeventien punten.

