Feyenoord hoopt zondag in de topper tegen PSV een einde te maken aan de slechte reeks in uitduels en daarmee een negatieve primeur te voorkomen. De Eindhovenaren kunnen juist een sterke serie in eigen stadion verlengen.

Na de winterstop gingen alle drie wedstrijden van Feyenoord op vreemde bodem verloren. PEC Zwolle (3-1), Excelsior (2-1) en FC Groningen (1-0) waren te sterk voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Het kwam nog nooit voor dat Feyenoord in de eerste vier uitduels van het kalenderjaar onderuitging. De laatste keer dat viermaal op rij met een nederlaag werd teruggereisd naar Rotterdam, was in het seizoen 2015/2016. Toen verloor Feyenoord maar liefst zeven wedstrijden op rij.

Feyenoord pakte slechts zes punten uit de eerste vijf speelrondes van 2019. Daarmee is Feyenoord een van de slechtst presterende Eredivisie-clubs van dit kalenderjaar. Alleen FC Utrecht, sc Heerenveen (allebei vier punten) en NAC Breda (één) deden het tot deze speelronde minder goed.

Vooral Robin van Persie zal erop gebrand zijn goed voor de dag te komen tegen PSV, want de topscorer van Feyenoord maakte nog nooit een doelpunt tegen de Eindhovenaren. Zijn laatste goal in het Philips Stadion dateert van 2 september 2011, toen hij namens Oranje vier keer scoorde tegen San Marino (11-0).

PSV ijzersterk in eigen huis

De vorm van PSV in eigen huis zal Feyenoord weinig hoop bieden. De Eredivisie-koploper, die de enige nederlaag van dit seizoen uitgerekend tegen de Rotterdammers leed (2-1 in De Kuip), is al 42 thuisduels achtereen ongeslagen.

Ook de laatste nederlaag in eigen huis was tegen Feyenoord, dat in het kampioensjaar op 18 september 2016 met 0-1 won in Eindhoven door een treffer van Eric Botteghin.

Overigens is de serie van 42 duels zonder verlies op eigen veld nog lang geen clubrecord voor PSV. Drie keer werd een langere reeks neergezet: 44 wedstrijden tussen 1974 en 1976, 53 speelrondes van 1989-1992 en maar liefst 93 duels van 1983-1989.

PSV-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. De Eindhovenaren verdedigen een voorsprong van vier punten op nummer twee Ajax, dat om 12.15 uur uit tegen ADO Den Haag speelt.

