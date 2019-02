Spelers en coaches van VVV-Venlo waren vrijdag zeer aangedaan door de zware blessure van Jerold Promes. De verdediger viel tegen Heracles Almelo (0-1-verlies) al na vijf minuten uit, met vermoedelijk een gebroken knieschijf.

Scheidsrechter Erwin Blank stuurde beide teams daarna de kleedkamers in, ook om de hulpdiensten de kans te geven Promes in alle rust de ambulance in te dragen. Na een onderbreking van twintig minuten werd het duel hervat.

VVV-trainer Maurice Steijn zag dat zijn ploeg moeite had om de draad weer op te pakken. "Ik zag de schrik en de tranen bij veel jongens in de ogen", zei de coach bij FOX Sports. "Het is een van hun maatjes, een jongen waar ze dagelijks mee trainen."

Steijn sprak van een "dramatische avond". "De blessure had een ongelooflijke impact op spelers en staf. Als je een van je spelers op zo'n manier weggedragen ziet worden, ben je als ploeg wel even aangeslagen."

De ambulance in stadion De Koel. (Foto: ProShots)

'Waren allemaal erg geschrokken'

Ook aanvaller Patrick Joosten was aangedaan. "Jerold is een grote jongen, dus als die zo schreeuwt, weet je dat het goed fout is", zei de aanvaller. "Het was heftig, we waren allemaal geschrokken. Ik ben zelf ook weleens lang geblesseerd geweest, dus je weet hoe het is. Dit wens je niemand toe."

Ook voor Joosten was het vreemd om na het voorval naar binnen te gaan. "Dat verwacht je niet. Daarna was het wachten tot we weer naar buiten mochten. Uiteindelijk moet je als speler weer door, zware blessures horen er ook een beetje bij."

'Geprobeerd voor Jerold te winnen'

Zijn coach Steijn zag dat VVV met name in de eerste helft moeite had om de knop om te zetten. "Ik heb geprobeerd ze bij de les te houden. Het is verschrikkelijk, maar we moeten de wedstrijd wel uitvoetballen, zo goed en zo kwaad als het kan. Ik heb ze gezegd om te proberen de wedstrijd voor Jerold te winnen."

Pas na rust vond Steijn dat VVV de schroom van zich afgooide. "Ze hebben geknokt voor wat ze waard waren. We hebben nog aardig wat kansen gehad om te winnen."

De treffer viel echter in de slotfase aan de andere kant uit een strafschop, die benut werd door Mohammed Osman. "Dat was in mijn ogen een terechte penalty, al vind ik dat wij er zeker ook één hadden moeten krijgen", aldus Steijn.

Door de nederlaag bleef VVV-Venlo achtste. Heracles klom naar plek vijf.

