De KNVB heeft vrijdagavond het verzoek van PEC Zwolle om de verplaatsing van de competitiewedstrijd tegen Ajax terug te draaien afgewezen. De Overijsselse club had in een brief gevraagd om het duel in Amsterdam terug te zetten naar zaterdag 2 maart.

De KNVB besloot eerder deze week de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle te verplaatsen naar woensdag 13 maart. De Amsterdammers krijgen hierdoor extra rust in hun voorbereiding op de return tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.

Die wedstrijd staat dinsdag 5 maart op het programma. Ajax moet dan een 2-1-nederlaag uit de heenwedstrijd zien weg te werken om zich te plaatsen voor de kwartfinales.

De verplaatsing van Ajax-PEC leidde tot boze reacties bij koploper PSV en de Zwollenaren. De ploeg van coach Jaap Stam moet door de wijziging in het speelschema namelijk drie wedstrijden in acht dagen afwerken.

Drie dagen voor het duel in de Johan Cruijff ArenA speelt PEC thuis tegen AZ. Een week later gaat de huidige nummer dertien van de Eredivisie op bezoek bij Excelsior.

PEC zou spoedeisende arbitragezaak overwegen

"Samenvattend is PEC Zwolle totaal niet te spreken over deze wijziging en heeft dat inmiddels aan de KNVB duidelijk gemaakt. Concreet heeft de club een officieel schrijven gestuurd naar de voetbalbond, maar ook naar de Eredivisie CV en Ajax, waarin het zeer dringende verzoek is gedaan het besluit terug te draaien", schreef PEC-voorzitter Adriaan Visser in de brief.

'De Blauwvingers' overwegen naar verluidt nog altijd een spoedeisende arbitragezaak aan te spannen, maar willen eerst van directie en juristen horen of dat zinvol is.

Momenteel richt PEC zich op de competitiewedstrijd tegen De Graafschap. Die staat zaterdagavond om 19.45 uur op het programma in Zwolle.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie