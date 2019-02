Fulham is vrijdagavond in de Premier League ondanks een doelpunt van Ryan Babel tegen een 3-1-nederlaag bij West Ham United aangelopen. In de Bundesliga hielp Davy Klaassen Werder Bremen met een treffer aan een 1-1-gelijkspel tegen VfB Stuttgart.

De 32-jarige Babel bracht Fulham al na drie minuten op voorsprong. De Oranje-international tikte een voorzet van Ryan Sessegnon simpel binnen.

Voor Babel was het zijn eerste doelpunt in dienst van Fulham, dat hem vorige maand overnam van Besiktas. De aanvaller maakte zijn eerste Premier League-goal sinds 6 december 2010, precies drieduizend dagen geleden. Toen was hij trefzeker namens Liverpool.

Het doelpunt van Babel mocht niet baten. Nog voor rust boog West Ham de achterstand om in een voorsprong dankzij treffers van Javier Hernández en Issa Diop. In de slotfase besliste Michail Antonio de wedstrijd.

Fulham staat negentiende en moet vrezen voor degradatie. De achterstand op nummer achttien Southampton bedraagt zeven punten. De onderste drie ploegen degraderen aan het eind van het seizoen naar het Championship.

Janmaat haalt met Watford uit tegen Cardiff City

In Wales haalde Daryl Janmaat met Watford uit tegen Cardiff City. 'The Hornets' wonnen mede dankzij een hattrick van Gerard Deulofeu met 1-5.

Deulofeu opende de score na ruim een kwartier en breidde de voorsprong in de tweede helft in een tijdsbestek van drie minuten uit naar 0-3. Troy Deeney maakte de andere twee goals voor Watford en tussendoor redde Sol Bamba de eer namens Cardiff.

Door de overwinning klimt Watford naar de zevende plaats, al kan de ploeg die zaterdag weer kwijtraken aan Wolverhampton Wanderers. Cardiff City neemt de zeventiende plaats in en heeft slechts één punt voorsprong op Southampton.

Klaassen zorgt voor gelijkmaker Werder

In Duitsland zorgde Klaassen vlak voor rust voor de gelijkmaker van Werder tegen Stuttgart. Uit de draai schoot hij vanaf ruim 20 meter prachtig raak. Voor de oud-Ajacied was het zijn derde competitietreffer voor 'Die Werderaner'.

De 26-jarige Klaassen, die in de slotfase werd gewisseld, maakte de vroege openingstreffer van Stuttgart in het Weserstadion ongedaan. Die werd al in de tweede minuut gemaakt door Steven Zuber.

Door het gelijkspel staat Werder negende. De ploeg van coach Florian Kohfeldt kan die plek later dit weekend weer kwijtraken aan Hertha BSC. Stuttgart staat zestiende, net onder de degradatiestreep.

AC Milan boekt eenvoudige zege op Empoli

In de Serie A boekte AC Milan zijn derde competitiezege op rij. De 'Rossoneri' waren in San Siro eenvoudig te sterk voor laagvlieger Empoli: 3-0.

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Krzysztof Piatek, Franck Kessié en Samu Castillejo vonden het net namens de thuisploeg.

Door de overwinning heeft nummer vier AC Milan slechts één punt achterstand op nummer drie Internazionale. De aartsrivaal gaat zondag nog wel op bezoek bij Fiorentina.

